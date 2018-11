Warum die Spritpreise so hoch bleiben werden

Das Tanken ist derzeit so teuer wie zuletzt vor vier Jahren. Doch obwohl die Ölpreise in den letzten Wochen stark eingebrochen sind, bleiben Benzin und Diesel teuer. Das ist unüblich, denn meistens bewegen sich die Spritpreise im Einklang mit den Ölpreisen.

Umfrage Finden Sie den Sprit zu teuer? Nein, unter 2 Franken geht es.

Ist schon ein bisschen teuer.

Ist mir egal.

Ja, der ist viel zu teuer.

So sparen Sie beim Autofahren Sprit



Auch wenn der tiefe Ölpreis momentan die Tankpreise nicht sinken lässt, können Autofaher Geld sparen. Auf seiner Webseite empfiehlt der TCS folgende Tricks, um den Sprit-Verbrauch zu senken.



- In den Reifen sollte immer genügend Luft sein. Daher ist es wichtig, regelmässig den Reifendruck zu kontrollieren.

- Je schwerer das Auto geladen ist, desto mehr verbraucht es Treibstoff. Daher gilt: Unnötigen Ballast sollte man aus dem Kofferraum

- Hochtouriges Autofahren verbraucht mehr Sprit. Fahrer sollten daher frühzeitig in einen höheren Gang schalten. Die Umdrehungen pro Minuten sollte bei maximal 2500 liegen.

- Ständig bremsen und Gas geben braucht viel Sprit. Daher sollte man möglichst voraus schauen, um gleichmässig und im höchstmöglichen Gang fahren zu können.

Konkret bezahlt man laut TCS derzeit für Benzin im Schnitt 1.63 Franken, an einzelnen BP-Tankstellen in Zürich sogar bis zu 1.68 Franken. Noch im Januar lag der durchschnittliche Benzinpreis bei 1.56 Franken. Auch Diesel hat sich in dieser Zeit klar verteuert: Bezahlte man im Januar noch 1.65 Franken, sind es momentan bereits 1.81 Franken.

Rhein hat zu wenig Wasser

Die Ölpreise hingegen sind seit Anfang Oktober um rund 30 Prozent eingebrochen. Ein Fass der Sorte Brent kostet rund 60 Dollar. Der Preis liegt damit etwa so tief wie vor einem Jahr. Grund dafür sind Überangebot und die Angst vor einer nachlassenden Nachfrage wegen schwacher Konjunkturaussichten.

An der Zapfsäule ist der Preiszerfall aber nicht angekommen. «Die tieferen Ölpreise schlagen sich derzeit nur beschränkt im Benzinpreis nieder», bestätigt David Suchet, Sprecher der Erdöl-Vereinigung.

Grund sei der tiefe Wasserstand des Rheins. «Weil der Pegel sehr tief ist, können die Schiffe weniger Treibstoffe transportieren», sagt er auf Anfrage. Das verteuere die Einfuhren. Derzeit kostet der Transport für eine Tonne Benzin 209 Franken. Normal sind rund 20 Franken. Auch für Diesel sind die Kosten auf 190 Franken angestiegen. Gewöhnlich sind es nicht einmal 20 Franken. «Durch die hohen Transportkosten kommen die sinkenden Ölpreise kaum an den Zapfsäulen an», so Suchet.

Ölstaaten entscheiden

Doch könnten die Tankstellenbetreiber nicht trotzdem den tiefen Ölpreis an die Autofahrer weitergeben? BP-Sprecher Peter Kretzschmar winkt ab. «Normalerweise geben wir solche Preissenkungen schnell an die Konsumenten weiter, da wir in hartem Wettbewerb stehen», so Kretzschmar. Doch die angespannte Transportsituation lasse auf den internationalen Märkten für Benzin und Diesel die Beschaffungskosten steigen. Und diese seien ausschlaggebend für die Tankpreise.

Grosse Hoffnung auf doch noch sinkende Spritpreise sollten sich die Autofahrer nicht machen, denn der Preiszerfall beim Öl dürfte ohnehin bald vorbei sein. Für ZKB-Rohstoffexperte Simon Lustenberger ist das nächste Treffen der Organisation erdölexportierender Staaten (Opec) am 6. Dezember in Wien entscheidend. «Wird eine Produktionskürzung beschlossen, dürfte der Ölpreis wieder auf 70 Dollar steigen», sagt er. Wird keine Einigung erzielt, sieht der Experte für den Ölpreis eine Seitwärtsbewegung beim Preis.

«Angespannte Versorgungslage»

Der Import von Sprit ist von der Schifffahrt abhängig. «Ein Viertel des Benzins und zwei Drittel des Diesel kommen über den Rhein in die Schweiz», sagt Suchet. Beim Heizöl sei das anders. Dieses werde lediglich zu 15 Prozent per Rhein transportiert. Die geringe Treibstoffmenge hat nun in der Schweiz zu einer Verknappung geführt. Laut Suchet musste der Bund Ende Oktober bereits Dieselreserven anzapfen. «Das beweist die angespannte Versorgungslage in der Schweiz», sagt Suchet.

Auch die Schweizer Rheinhäfen weisen auf die prekäre Situation hin. «Seit September haben wir in Basel und am Mittelrhein ausserordentlich tiefe Pegelstände», so eine Sprecherin. Für eine Schiffsladung benötige man derzeit zwei bis drei Schiffe. Das dürfte auch weiterhin so bleiben. «Aufgrund der momentan zur Verfügung stehenden Wetterprognosen ist noch keine Entspannung in Sicht», teilt das Bundesamt für Umwelt mit.