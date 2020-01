Darum solltest du das Jahr 2020 ausschreiben

Mit dem neuen Jahr hat auch ein neues Jahrzehnt begonnen. Es dürfte bei vielen noch eine Weile dauern, bis sie nicht mehr 2019 schreiben, wenn sie 2020 meinen. Eine weitere Neuheit mit dem neuen Jahr ist, dass die Abkürzung des Jahres zumindest 2020 nicht empfehlenswert ist. Behörden raten zur vollständigen Ausschreibung und schlagen Alarm.

Wer beim Ausfüllen eines Vertrags, eines Checks, einer Rechnung oder Quittung das aktuelle Jahr mit 20 abkürzt, spart zwar Zeit, kann aber betrogen werden. Oft ist hinter der 20 genug Platz, um zwei weitere Zahlen einzufügen und damit die Jahresangabe zu fälschen. So wird aus 20 etwa 2019 oder 2021, Betrüger könnten so etwa den Zahlungsbeginn eines Vertrags, die Checkfrist oder Liefertermine abändern. Wenn man etwa einer Zahlung ab 15.1.20 zustimmt, könnten Übeltäter es so drehen, dass man ab dem 15.1.2019 zur Zahlung verpflichtet ist, und versuchen, das zusätzliche Geld einzutreiben. Auch die Gültigkeit vieler Gutscheine lässt sich einfach verlängern. Die Betrugsmöglichkeiten sind vielfältig.

Vollständig schreiben, um auf der sicheren Seite zu sein

Rechtsanwalt Martin Steiger findet die Empfehlung der Behörden sinnvoll, wie er auf Anfrage zu 20 Minuten sagt. «Ich erwarte nicht viele Betrügereien dieser Art, empfehle aber immer die volle Ausschreibung», sagt er. Als Alternative rät Steiger, einen Strich hinter die Jahresangabe zu machen. Ebenfalls empfehlenswert sei, das Datum gemäss internationalem Standard umzukehren. Wenn das Jahr zu Beginn des Datums steht, bleibt kein Platz für Fälschungen. Noch grösser sei die Betrugsgefahr jedoch bei Verträgen in digitaler Form wie etwa bei PDFs.

Dominique Roten, Sprecher des Konsumentenforums, erwartet keine massiven Betrugsfälle dieser Art in der Schweiz, wie er auf Anfrage sagt. Da Verträge hierzulande immer im Doppel unterzeichnet würden, sei ein solcher Betrug zwar nicht unmöglich, aber schwierig. Sara Stalder, Geschäftsleiterin der Stiftung für Konsumentenschutz, sagt: «Ich empfehle, bei jedem handschriftlichen Zahlungsvorgang das Jahr immer vollständig zu schreiben, um auf der sicheren Seite zu sein.»

Problem bekannt, noch keine Beweise

Auch Schweizer Finanzinstitute kennen das Problem der Betrugsmöglichkeit bei abgekürzter Jahreszahl. Die UBS etwa ist sich der Problematik bewusst, wie Mediensprecherin Laura Urech auf Anfrage sagt. Die UBS sensibilisiere ihre Kunden entsprechend. Welche Massnahmen die Bank tätigt, wollte Urech aber nicht sagen.

Das Problem ist vor allem in den USA akut, wo etwa Checks weiter verbreitet sind als in der Schweiz. Deshalb warnen die US-amerikanischen Behörden grossflächig. Ira Rheingold, Direktor des Verbands der nationalen Verbraucherrechtsanwälte, wird in verschiedenen Medien wie folgt zitiert: «Wenn Sie ein Datum auf ein Dokument schreiben, verkürzen Sie das Jahr nicht.» Zwar gebe es noch keine Beweise, dass jemand auf diese Weise betrogen wurde. Doch auch die Polizei in den USA rät, 2020 stets vollständig zu schreiben, um Betrugsmöglichkeiten zu verringern.

