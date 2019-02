Darum sollte man seine Daten schützen

Facebook will die Handynummer, Google fragt dauernd nach einer Kreditkarte und Migros sammelt Informationen über das Shopping-Verhalten: Den Schweizer Konsumenten wird die ewige Gier nach Daten zu viel, wie eine Studie von der Preisvergleichsplattform Comparis zeigt. Das habe vor allem damit zu tun, dass sie sich von Internetunternehmen wie Facebook und Google stärker bedroht fühlten.

Ursula Sury ist Professorin für Informatik an der Hochschule Luzern (HSLU). Sie leitet dort zudem das Ursula Sury ist Professorin für Informatik an der Hochschule Luzern (HSLU). Sie leitet dort zudem das Weiterbildungsangebot in Bereichen wie IT, Cyber Security und Big Data . (Bild: HSLU)

«Firmen können mit Nutzerdaten eigentlich alles anstellen», sagt Datenschutzexpertin Ursula Sury von der Hochschule Luzern zu 20 Minuten. Die Bedenken sind laut der Expertin also gerechtfertigt. Es gehe dabei vor allem um das Recht zur Selbstbestimmung: «Informationen gehören genauso zu einer Person wie ein Haar oder ein Arm», so Sury. Dass eine Person das Recht habe, zu bestimmen, was mit ihrem physischen Körper passiert, sei seit Jahren akzeptiert. Dass das gleiche Prinzip für Daten gelten sollte, werde noch zu wenig verstanden.

Hier sind fünf Gründe, warum man seine Daten nicht teilen sollte:

Kriminelle Aktivitäten

Daten können für illegale Zwecke genutzt werden. Das klassische Beispiel: Gelangen Konto- oder Kreditkartennummern in die falschen Hände, erscheinen Ende Monat plötzlich dubiose Zahlungen auf der Abrechnung – wer hat da einen Flug gebucht und damit das Konto leergefegt? «Im Darknet kann man ganze Sammlungen von gestohlenen Kontonummern kaufen», sagt Sury.

Fehlprofilierung

Meistens werden Daten gesammelt, um digitale Profile von uns zu erstellen – etwa zu Werbezwecken. Das funktioniert aber nicht so gut, wie man hoffen würde. Nur weil man etwa auf Netflix einmal einen Film über ein bestimmtes Thema geschaut hat, meint der Algorithmus danach, man interessiere sich für dieses Thema. Dabei berücksichtigt Netflix nur, dass man den Film geschaut hat, nicht aber die Gründe für die Wahl. Dieser eher harmlose, aber typische Fall zeigt, dass die digitale Profilierung nicht unbedingt der Wahrheit entspricht. Das kann laut Sury grosse negative Konsequenzen haben: «Jemand könnte eine Arbeitsstelle oder einen Job nicht bekommen, nur weil es einen Fehler in seinem digitalen Profil gibt.»

Datenhandel

Manche Firmen sammeln Daten, um sie an Dritte zu verkaufen. Für den Nutzer ist allerdings nicht nachvollziehbar, was eine solche Drittpartei mit den Informationen vorhat. Damit verliert er komplett die Kontrolle über die Daten. Wer etwa bei einem Wettbewerb seine Handynummer angibt, die weiterverkauft wird, erhält dann plötzlich Werbeanrufe, obwohl er dieser Datennutzung nie zugestimmt hat.

Hackerangriff

Selbst wenn die Firma nicht vorhat, Daten zu missbrauchen, besteht trotzdem die Gefahr, dass sie in die falschen Hände geraten. Was, wenn ein Unternehmen die Daten nicht gut genug schützt und von Hackern angegriffen wird? Dann landen die Informationen trotz aller Versprechen des Unternehmens womöglich doch im Darknet. Je nach Firma seien die Bedenken diesbezüglich gross, sagt Sury.

Outsourcing

«Viele Unternehmen verarbeiten die Daten gar nicht bei sich selbst», so Sury. Stattdessen geben sie sie an einen externen Dienstleister weiter. Und selbst diese Provider würden oftmals noch einmal eine dritte Firma hinzuziehen. Somit reicht es für die Nutzer nicht mehr, dem Unternehmen zu vertrauen, das die Daten verlangt. Und gerade bei sensiblen Daten, wie etwa im Gesundheitswesen, stelle sich noch die Frage, ob sie womöglich sogar im Ausland landen, wo andere und teils lockerere Sicherheitsbestimmungen gelten würden als in der Schweiz.