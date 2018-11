So tricksen uns Online-Shops bei den Preisen aus

Bei Hotels oder Flügen haben sich die Konsumenten zähneknirschend damit abgefunden: Je nach Zeitpunkt der Buchung bekommen sie die Übernachtung in Berlin oder den Trip nach New York billiger oder teurer.

Mittlerweile arbeiten aber auch Mode- oder Elektronik-Onlineshops mit dynamischen Preisen. Die Verbraucherzentrale Brandenburg hat das Phänomen kürzlich untersucht. Das Ergebnis: 15 der 16 untersuchten Händler – darunter etwa Zalando – schraubten regelmässig an den Preisen in ihrem Onlineshop. Manche taten das bei einzelnen Produkten sogar täglich.

Die Untersuchung zeigt auch, wie gross die Preisunterschiede für dasselbe Produkt beim selben Händler sein können – je nachdem, an welchem Tag man es kauft. So kostete etwa eine Hose bei Zalando 120 Euro weniger als am nächsten Tag. Der Preis für ein Samsung Galaxy S 8 bei Mediamarkt schwankte um 220 Euro.

Die Untersuchung wurde in Deutschland durchgeführt. Experimentieren auch Schweizer Onlinehändler mit dynamischen Preisen? «Die Vermutung liegt nahe, aber zugeben wird es wohl keiner», sagte Malte Polzin, E-Commerce-Experte und Dozent an der Hochschule Luzern zu 20 Minuten.

Dynamische Preise bleiben ein Tabuthema für die Händler – nachvollziehbar, findet Polzin: «Der Konsument wird dadurch schon ein wenig an der Nase herumgeführt.» Das Risiko, dass die Kunden verärgert auf Preisänderungen reagieren, sei entsprechend gross.

Nur: Meist bemerken die Kunden die dynamische Preisgestaltung gar nicht. Die Algorithmen, die dahinterstecken, seien mittlerweile sehr ausgefeilt, so Polzin: «Vor allem eingeloggte Kunden bekommen in der Regel denselben Preis angezeigt.» Auf die Schliche kommt den Händlern also höchstens, wer sich nicht einloggt und von verschiedenen Geräten aus den Onlineshop besucht.

Den weit verbreiteten Ärger über Preisänderungen bestätigt eine Studie der Universität Köln. Sie hat ergeben: Wenn Onlineshop-Kunden von variablen Preisen Wind bekommen, empfinden sie das meist als unfair – sogar dann, wenn sie davon profitieren.

Dass viele Onlinehändler dieses Risko trotzdem eingehen, hat einen simplen Grund: Sie wollen die Erträge optimieren. E-Commerce-Experte Polzin: «Was ist der maximal mögliche Preis, zu dem ich mein Produkt verkaufen kann? Wie weit muss ich runter, damit ich die Anzahl der Verkäufe steigere?» Das seien die Fragen, die die Onlineshops mit dynamischen Preisen beantworten wollten.

Das Preis-Jo-Jo gibt es nicht nur bei international tätigen Anbietern wie Zalando und Mediamarkt. Auch beim Schweizer Onlinehändler Digitec Galaxus kann es sein, dass beispielsweise dasselbe Handy-Modell am Morgen weniger kostet als am Mittag.

Man betreibe aber keine dynamische Preisgestaltung, betont Sprecher Alex Hämmerli. Ausschlaggebend für den Verkaufspreis seien hauptsächlich die Einkaufspreise: «Wenn wir bei einem Zwischenhändler beispielsweise 50 Handys zu günstigen Konditionen bekommen, geben wir den Preisvorteil an unsere Kunden weiter.» Wenn das Kontingent ausverkauft sei, komme die nächste Ladung Handys vielleicht von einem teureren Zwischenhändler – «und dann erhöht sich auch unser Verkaufspreis», so Hämmerli.