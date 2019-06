«Federer ist für Zürcher Start-up der Ritterschlag»

Tennisstar Roger Federer zeigt sich in der Öffentlichkeit mit Sneakers des Zürcher Labels On. Was ist das für ein Firma? Und hat Federer nun einen neuen Sponsorenvertrag für Schuhe? Die wichtigsten Antworten:

Wo wurde Federer mit den neuen Schuhen gesichtet?

Federer postete Ende Mai auf seinem Facebook-Profil ein Bild von sich, das ihn in den neuen Tretern von On zeigt. Das Bild entstand während eines Besuches in der Pariser Fondation Louis Vuitton, als Federer während des Tennisturniers Ronald Garros in Paris einen Tag frei hatte. Auf Facebook kommentieren einige seine Schuh-Wahl: «Schöne Schuhe. On, ein Schweizer Original», schreibt etwa ein Nutzer.

Hat Roger Federer einen Vertrag mit On?

Beim Label On fühlt man sich geehrt, jetzt einen so berühmten Kunden zu haben. «Wir freuen uns sehr, dass Roger Federer unserer Schuhe in seiner Freizeit trägt», sagt eine On-Sprecherin zu 20 Minuten. Eine vertragliche Partnerschaft mit dem Tennisstar bestehe aber nicht. «Federer trägt unsere Schuhe aus freien Stücken», so die Sprecherin. Auch als Investor sei Federer nicht an On beteiligt. Bei Federers Schuh handelt es sich um ein limitierte Version des Modells Cloud Terry. «Bei den Olympischen Spielen 2016 gewann Nicola Spirig in diesem Modell die Silbermedaille im Triathlon», teilt die Sprecherin mit.

Was ist On für ein Unternehmen?

On wurde vom Duathlon-Weltmeister Olivier Bernhard, David Allemann und Caspar Coppetti 2010 gegründet. Das Zürcher Start-up entwickelt eigene Laufschuhe und entsprechende Jacken, Hosen und Shirts. Das Grundkonzept der trendigen Turnschuhe ist eine gedämpfte Landung und ein kraftvoller Abstoss. Die On-Schuhe sind heute in über 50 Ländern erhältlich. Trotz Federer planen die Zürcher nicht, einen Tennisschuh zu entwickeln. «Wir sind eine Performance-Laufschuhfirma», so die Sprecherin. Experten schätzen den Umsatz auf bis zu 100 Millionen Franken. Weltweit beschäftigt die Firma rund 400 Mitarbeiter.

Wie wertvoll ist Federer für die Marke?

Laut Marketingexperte Hans-Willy Brockes ist Federer für On ein Ritterschlag. «Die weltweite Akzeptanz für die Marke steigt dadurch.» Brockes glaubt aber nicht, dass das Wachstum deswegen sofort durch die Decke schiesse, da es sich um keinen Tennisschuh handle. Dass Federer nun ohne Gegenleistung eine Schuhmarke trage, sei nichts Ungewöhnliches. «Federer ist nicht in der Situation, dass er für jeden Schuhbändel Geld verlangen muss», sagt Brockes. Da nimmt der Sportler wohl in Kauf, dass auch mal eine Firma profitiere, ohne dass er Geld damit verdiene.

Welchen Bezug hat Federer zu On?

Federer könnte nicht nur über seinen persönlichen Modegeschmack zu den On-Schuhen gefunden haben – sondern über einen prominenten Geldgeber der Zürcher Firma: Der bekannte Milliardär Jorge Paulo Lemann soll laut «Bilanz» bei On investiert haben. Der schweizerisch-brasilianische Biermogul lebt am Zürichsee in Raperswil-Jona, wo auch Federer Land erworben haben soll, um ein Haus zu bauen – nur 800 Meter von Lemanns Anwesen entfernt. Der Tennisstar und der Investor sind schon lange befreundet. Federer trainierte in der Vergangenheit immer wieder auf dem Tennisplatz von Lemann. On will eine Investion Lemanns nicht bestätigen.

Warum trägt Federer keine Nike-Schuhe?

Federer hat sich von seinem langjährigen Ausrüster Nike getrennt. Seit dem Turnier in Wimbeldon im letzten Sommer trägt er auf dem Tennisplatz Klamotten des japanischen Herstellers Uniqlo. Weil die Japaner aber keine Tennisschuhe herstellen, spielte Federer bisher seine Machtes dennoch in Nike-Tretern. Seit der Trennung von Nike ist der Sportler in Sachen Schuhen vertragslos unterwegs und kann grundsätzlich an den Füssen tragen, was er will. Gegenüber Nike hat der Sportler keine Verpflichtungen mehr.

Wer trägt On-Schuhe auch noch?

Das Zürcher Start-up hat schon viel Aufmerksam durch Gratis-Werbung erhalten. Denn nicht nur Federer läuft in On-Tretern herum. So sind schon Hollywood-Stars wie Emma Stone, John Malkovich und Jake Gyllenhaal sowie Regisseur Wim Wenders, Skisfahrerin Wendy Holdener oder Tennis-Crack Venus Williams in Sneakers von On gesichtet worden. Eine Partnerschaft oder Kooperation bestehe auch bei diesen Trägern nicht, betont On.