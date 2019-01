Gegen Trump hat Greta keine Chance

Wer das WEF 2019 mitverfolgt hat, kam nicht um ihren Namen herum: Greta Thunberg, die 16-jährige Umweltaktivistin aus Schweden, die am Forum den Mächtigsten der Welt ins Gewissen redete, bei Minusgraden campierte und mit Schweizer Jugendlichen für das Klima demonstrierte. Gefühlt war sie so präsent wie US-Präsident Donald Trump am WEF im Vorjahr, doch stimmt diese Einschätzung?

Die Redaktion von 20 Minuten hat Print- und Online-Medienberichte und Fotos der beiden Persönlichkeiten während des Forums 2018 und 2019 ausgewertet, um diese These zu überprüfen.

Mehr Medienpräsenz als Klaus Schwab

Ein erster Blick in die Schweizer Mediendatenbank SMD zeigt, dass Greta Thunberg im Vergleich zum WEF-Präsidenten Klaus Schwab schon mal die Nase vorne hat: Ihr Name wird im WEF-Zeitraum inklusive dem Samstag danach in der Mediendatenbank 222 Mal aufgeführt. Der von Schwab nur 181 Mal. Auch bei den Foto-Beschriftungen der international tätigen Schweizer Fotoagentur Keystone zeigt sich ein ähnliches Bild. Schwab ist am WEF 2019 mit 120 Bildern vertreten, Thunberg mit 208.

Sechs Mal höhere Medienpräsenz

Beim Vergleich mit Donald Trump hat Greta Thunberg allerdings keine Chance. Sein Name wurde 2018 in der WEF-Zeit 1330 Mal erwähnt. Er war dementsprechend in der deutschsprachigen Berichterstattung knapp sechs Mal präsenter als Thunberg. Dies trifft selbst im Jahr 2019 zu, in dem Trump nicht am WEF teilgenommen hat. Sein Name wurde in der WEF-Zeit 2019 immer noch 965 Mal erwähnt. Bei den WEF-Foto-Tags kann Greta das ein bisschen wettmachen: Donald Trump wurde 2018 280 Mal von Keystone markiert, Greta Thunberg immerhin 208 Mal.

Fazit: Die Medienpräsenz von Greta Thunberg war gross, doch an das Medienspektakel, das am WEF 2018 um Donald Trump veranstaltet wurde, kommt sie nicht heran.

(vay)