Das bedeutet der Glatt-Verkauf für die Kunden

Bei der Migros geht das grosse Ausmisten weiter: Der Detailhändler verkauft das Glattzentrum in Wallisellen ZH, wie er am Freitagmorgen mitteilte. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten:

Warum verkauft die Migros das Glattzentrum?

Der Verkauf des Glattzentrums erfolgt laut Migros im Rahmen der strategischen Neuausrichtung. Künftig will sich der Detailhändler vermehrt um sein Kerngeschäft und digitale Geschäftsmodelle kümmern. Neben den Supermärkten gehören dazu auch die Fachmärkte, die etablierten Gastronomie-Formate und Freizeitanlagen sowie die Klubschulen. Immobilien sind hingegen kein strategisches Geschäftsfeld mehr, schreibt die Migros weiter. Vom Glatt-Verkauf seien aber die weiteren Einkaufszentren der Migros-Gruppe nicht betroffen.

Die Migros mistet seit Monaten ihr Portfolio aus. So verkauft sie die Warenhausgruppe Globus, das Möbelhaus Interio, den deutschen Einrichtungs- und Dekorationsspezialisten Gries Deco mit der Marke Depot sowie die E-Bike-Tochter M-way.

Was heisst der Verkauf für die Kunden?

Der Detailhändler betont, dass der Verkauf auf die Geschäfte der Migros im Glattzentrum und die Mitarbeitenden keine Auswirkungen habe. «Für die Kunden im Glattzentrum ändert sich nichts», sagt Sprecher Schlatter. Die Migros habe langfristige Mietverträge. Man bleibe weiterhin Hauptmieter und werde auf Jahre hinaus im Glatt vertreten sein. Zudem investiere die Migros in den Standort. Geplant seien Erneuerungen und Umbauten. «Wir setzten weiter aufs Glatt», sagt Schlatter.

Wer ist an einem Kauf interessiert?

Wer die neue Besitzerin sein wird, ist noch offen. «Es gibt noch keine Entscheidungen. Der Verkaufsprozess startet erst jetzt», sagt Migros-Sprecher Marcel Schlatter zu 20 Minuten. Beim Glattzentrum handle es sich um einen attraktiven Standort. «Daher sind wir zuversichtlich, einen neuen Besitzer zu finden», erklärt Schlatter.

Laut Massimo Mannino, Immobilien-Experte bei Novalytica, halten diverse institutionelle Anleger Einkaufszentren in der Deutschschweiz und könnten daher am Glatt interessiert sein. «Beispielsweise halten die Fonds der Credit Suisse und der UBS das Tivoli Spreitenbach, den Pilatusmarkt in Kriens und das Lokwerk in Winterthur», sagt der Experte.

Wie viel kostet das Zentrum?

Immobilien-Experte Mannino schätzt den Wert des Glattzentrums auf mindestens 500 Millionen Franken. Den Preis drücken könnten die grundsätzlich schrumpfenden Umsätze im Detailhandel. «Steigende Leerstände, das Ladensterben und die grosse Konkurrenz mit dem Onlinehandel werden Shoppingcenter künftig klar weniger attraktiv machen», sagt Mannino. Werde das Gebäude allerdings hinsichtlich einer Umnutzung verkauft, könne der Wert auch stark steigen. «Wenn der neue Besitzer beispielsweise andere Nutzungsformen plant, kann man auch mehr verlangen.»

Wie gut geht es dem Glatt?

Die Glanzzeiten des Shopping-Tempels mit einer Verkaufsfläche von rund 43'000 Quadratmetern sind vorbei. Die Umsätze sind über die Jahre hinweg betrachtet deutlich geschrumpft: 2010 setzte das Glatt noch 669 Millionen um, 2017 waren es 601 Millionen und im Jahr 2018 noch 598 Millionen. Im letzten Jahr lagen die Einnahmen laut Migros ebenfalls bei «rund 600 Millionen Franken». Leicht zurückgegangen sind auch die Besucherzahlen. 2019 waren es 9,1 Millionen ­Besucher, im Vorjahr 9,2 Millionen.

Lag das Glatt umsatzmässig lange klar an der Spitze, liefert es sich mittlerweile ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Flughafen Zürich. Der Airport machte 2019 einen Shopping-Umsatz von 601,4 Millionen Franken. Das ist gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 1,3 Prozent. Geht der Trend weiter, dürfte der Flughafen das Glattzentrum bald überholen.

Braucht es überhaupt noch Einkaufszentren?

Gemäss Experte Mannino weist die Schweiz mit knapp 200 Einkaufszentren eine der höchsten Shoppingcenter-Dichten Europas auf. Der Markt sei gesättigt. Sowohl in der Schweiz als auch weltweit schwinde die Attraktivität von Einkaufszentren wegen des stark zunehmenden Online-Handels und der rückläufigen Umsätze. Aus diesen Gründen mache es laut Mannino durchaus Sinn, dass die Migros die Liegenschaft verkauft.