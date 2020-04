Profitiert die Schweiz vom 500-Milliarden-Paket der EU?

Für ohnehin klamme EU-Länder wie Italien oder Spanien hätte es in der Corona-Krise eng werden können. Doch nach mehreren Verhandlungsrunden über drei Tage mit teils heftigem Streit gelang den Finanzministern der EU-Länder am Donnerstag ein Kompromiss – sie schnürten ein 500-Milliarden-Paket gegen die Corona-Wirtschaftskrise.

Was umfasst das EU-Hilfspaket?

Vor dem Kompromiss forderten Staaten wie Italien, die in der Corona-Krise in Not geraten sind, Hilfe von der EU. Mit einem dreiteiligen Paket wollen die Finanzminister nun helfen. Die Europäische Investitionsbank soll sich für Kredite an Firmen in Höhe von bis zu 200 Milliarden Euro verbürgen. Für Kurzarbeit können die Mitgliedstaaten Darlehen von insgesamt 100 Milliarden Euro beantragen. Der umstrittenste Teil des Pakets war die Hilfe für schlingernde Staaten. Sie können nun Notkredite beim Euro-Rettungsschirm beantragen im Wert von bis zu 2 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung, was insgesamt etwa 240 Milliarden Euro ergäbe.

Kommen auch die umstrittenen Corona-Bonds?

Nein, die Finanzminister der EU-Länder konnten sich nicht über gemeinschaftliche europäische Schulden einigen. Neun Regierungen, darunter Frankreich, Italien und Spanien, forderten sogenannte Corona-Bonds. Alle Staaten würden für die Schuldpapiere haften. Der Zins für die Schulden würde für Länder wie Italien sinken, während finanzstarke Länder wie Deutschland mehr bezahlen müssten. Der Streit darüber wurde vertagt.

Was bringt das 500-Milliarden-Hilfspaket der EU?

Nach der Einigung zeigten sich die Finanzminister erleichtert. Deutschlands Bundesfinanzminister sagte etwa: «Heute ist ein grosser Tag europäischer Solidarität und auch Stärke.» Wirtschaftsprofessor Reiner Eichenberger von der Uni Freiburg hält hingegen wenig von der EU-Rettungsmassnahme: «Die Krise ist weniger Folge des Virus als der staatlichen Kuren dagegen. Jetzt bedrohen diese Staaten die Wirtschaft auch noch mit Krisenprogrammen. Die braucht es zwar, aber die Probleme der EU sind nicht mit Geld zu bewältigen.» Eichenberger fordert zusätzlich zum Rettungspaket, dessen Kosten eine «riesige Last» für die Volkswirtschaften sei, tiefgehende Reformen im Arbeits- und Gesundheitsmarkt und institutionelle Reformen im politischen Prozess – auch nach dem Vorbild der Schweiz.

Reichen 500 Millionen Euro zur Rettung der EU?

Eichenberger bezweifelt das: «Die 500 Millionen sind erst ein Anfang», sagt er. Das Geld erlaube nur kurzfristige Entlastung und sei nicht nachhaltig. Länder wie Deutschland verabschiedeten grössere Rettungspakete. Auch die Schweiz stellt mit ihren 60 Milliarden im Verhältnis deutlich mehr Hilfe bereit. Wenn man das auf die Wirtschaft der EU hochrechnet, würde die Schweiz rund 1,5 Billionen Franken stemmen, und auch das wäre laut Eichenberger wohl noch zu wenig für die EU.

Wie profitiert die Schweiz vom Hilfspaket?

Wenn die Volkswirtschaften in der EU durch das Hilfspaket überleben, profitiert die Schweiz indirekt. «Wir hängen davon ab, wie es unseren Nachbarstaaten geht», sagt Eichenberger. Wahrscheinlich sei aber, dass die Regierungen in der EU wegen der Hilfe nichts verändern und ernsthafte Reformen unterlassen würden. «Wenn die Regierungen in der EU wegen dem Hilfspaket weniger zum Handeln gezwungen werden und mit ihrer unfähigen Politik weiter machen, schadet das auch der Schweiz», sagt Eichenberger.

Was bedeutet es für die EU, dass keine Einigung für Eurobonds gefunden werden konnte?

Die Finanzminister vertagten die Entscheidung über die gemeinschaftliche Schuldenaufnahme über sogenannte Corona-Bonds. Eichenberger ist darüber froh. «Euro-Bonds geben eine gewisse Absicherung, solange einer zahlen kann. Aber bald ist auch Deutschland am Anschlag», sagt Eichenberger. Zudem befürchtet er, dass manche Länder mit gemeinschaftlichen Schulden noch verantwortungsloser handeln würden als ohnehin schon. «Ein solches Versicherungsmodell würde nur funktionieren, wenn alle Länder ähnlich gute Politik dank ähnlich leistungsfähigen Regierungen und demokratischen Institutionen hätten, insbesondere mit mehr Gewaltentrennung, Dezentralisierung und auch direkter Demokratie», sagt Eichenberger.