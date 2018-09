Das können Manager von Star-Schiri Collina lernen

«Es ist nicht leicht, eine Entscheidung zu fällen, während um einen 90'000 Leute rumschreien», findet Schiedsrichter-Legende Pierluigi Collina. Der sechsfache «beste Schiedsrichter der Welt» sieht viele Parallelen zwischen einem Schiri und einem Firmenchef: Beide müssen unter riesigem Druck Entscheidungen fällen, die massive finanzielle Konsequenzen haben können. «Das Resultat eines einzigen Fussballspiels kann für einen Club einen Gewinn von bis zu 200 Millionen Franken bedeuten, eine einzige Fehlentscheidung des Schiris kann dieses Resultat ändern», sagte

der Italiener an der GDI-Handelstagung am Freitag in Rüschlikon.

Pierluigi Collina (58) ist ein italienischer Schiedsrichter, der von 1977 bis 2005 Spiele pfiff. Von 1998 bis 2003 erhielt er jedes Jahr den Titel «Bester Schiedsrichter der Welt» der International Federation of Football History & Statistics. Aktuell ist er Vorsitzender der FIFA- und UEFA-Schiedsrichter-Kommission.

Zur Demonstration, wie schwierig die Entscheidungen sein können, bat Collina sein Publikum – darunter etwa Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen oder Google-Manager Behshad Behzadi –, Aufnahmen einer Spielsituation anzuschauen und zu bestimmen, ob es einen Elfmeter geben sollte. Etwa die Hälfte der Anwesenden stimmte dafür, der Rest dagegen. «Sie haben ein 24 Sekunden langes Video mit verschiedenen Blickwinkeln gesehen – der Schiedsrichter hatte nur seine eigenen Augen und 1 Sekunde Zeit für den Entscheid», sagte Collina.

Um mit diesem Druck umzugehen und Fehler zu verhindern, hat der ehemalige Star-Schiri verschiedene Mittel, die er den Managern ans Herz legt:

• Wissen

Die wohl wichtigste Grundvoraussetzung für einen Schiedsrichter ist, dass er sämtliche Regeln und deren korrekte Interpretation genau kennt. Wenn er erst mal auf dem Platz steht, darf es bei der Beurteilung einer Spielsituation schliesslich kein Werweissen um die Regeln mehr geben. Dasselbe gilt für einen Firmenchef: Bevor es überhaupt zu einer Streitfrage kommt, muss er die geschäftlichen und vor allem auch rechtlichen Rahmenbedingungen kennen.

• Recherche

Genau wie nicht jedes einzelne Geschäft gleich ist, unterscheiden sich auch Fussballspiele – je nachdem, welche Mannschaften aufs Feld treten. Collina erinnert sich: «Bevor ich 2002 den WM-Final zwischen Deutschland und Brasilien pfiff, schaute ich mir Videokassetten von alten Spielen an und notierte auf einer Wandtafel, was mir am Spielstil auffiel.» Ausser grundsätzlichem Wissen hilft bei der Entscheidungsfindung unter Druck also vor allem auch die Vorbereitung auf die konkrete Situation.

• Technologie

«Der Schiedsrichter sieht heutzutage fast aus wie Robocop», kommentierte Collina mit Blick auf die vielen verschiedenen Gadgets, die in seinem ehemaligen Job zur Ausrüstung gehören. Technische Hilfsmittel ermöglichen es einem Schiedsrichter heute, zuverlässigere Entscheidungen zu treffen als noch vor einigen Jahren. So war etwa der Videobeweis, der für alle Spiele der WM 2018 eingesetzt wurde, ein Erfolg. Trotzdem stosse der Fortschritt nicht immer auf Zustimmung. Laut Collina darf man sich nicht auf alte Methoden versteifen und sollte den Vorteil neuer Technologien nicht unterschätzen.



«Der Schiedsrichter sieht aus wie Robocop.» (Bild: rkn)

• Training

Ein Schiedsrichter muss auf dem Feld eine körperliche Hochleistung erbringen. Darum trainiert er auch entsprechend, damit er auf dem Platz nicht müde wird und die Konzentration verliert. Das Training müsse dabei genauso hart sein wie der Einsatz auf dem Platz: «Sonst könnte er es auch ganz lassen», so der Star-Schiri. Manager sollten sich also bewusst auch mal einer Stresssituation aussetzen, um zu lernen, trotzdem zuverlässige Entscheidungen zu fällen.

• Bauchgefühl

«Das Schlimmste, was ein Schiedsrichter tun kann, ist, gar keine Entscheidung zu fällen», so Collina. Wenn er in einem Streitfall zu wenig Informationen habe, müsse er sich darum auch auf seine Intuition verlassen können. Wer die Entscheidungsgewalt habe, müsse auch bereit sein, diese zu nutzen.