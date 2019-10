Das hat Swiss Life mit dem Manor-Gebäude vor

Seit einem Monat steht fest: Ende Januar verlässt der Schweizer Warenhauskonzern Manor die Bahnhofstrasse in Zürich nach 35 Jahren. Viele Kunden zeigten sich betroffen. Das Bild der Bahnhofstrasse wird nicht mehr dasselbe sein. Wie das Gebäude in Zukunft aussehen wird, hat Swiss Life am Montagmorgen an einer Medienkonferenz verraten.

Viele Shops, statt ein grosser Laden

Bisher besetzte der Manor das ganze Gebäude. Nun sollen vom ersten Untergeschoss bis zum ersten Obergeschoss verschiedene Ladenflächen entstehen. Jeder Shop wird einen eigenen Eingang besitzen und sich über ein bis drei Stockwerke erstrecken können, wie Renato Piffaretti, Leiter Immobilien Schweiz von Swiss Life, erklärt. Dabei entsteht aber kein Shoppingcenter: Die Kunden können im Inneren nicht von einem Laden zum anderen wechseln. Voraussichtlich werden die zu vermietenden Ladenflächen zwischen 40 und 300 Quadratmeter gross sein.

Bijouterie neben Sushi-Restaurant

Das Nutzungskonzept sieht eine Vielfalt von Läden vor: «Wir können uns auch Gastrobetriebe als Mieter vorstellen», so Piffaretti zu 20 Minuten. Diese könnten sich jedoch nur einmieten, wenn sie keine grosse Infrastruktur benötigen, etwa Sushi-Restaurants, Kaffee-Bars oder Take-away-Shops. Wer sich im Manor-Gebäude einmieten wird, ist aber noch unklar. Interessierte gebe es genug: Von Uhrenmarken über Modeläden bis hin zu ganz neuen Ladenkonzepten hätten sich verschiedenste Interessenten gemeldet. «Seit bekannt wurde, dass Manor auszieht, sind bei uns viele Anfragen eingegangen», sagt Piffaretti.

Weg mit den Rolltreppen, her mit der Eingangshalle

Wo heute Rolltreppen unentwegt hinauf- und hinunterfahren, wird in Zukunft eine offene Halle entstehen. Denn dieser Teil ist «das alte Treppenhaus mit bunten Fenstern und steht unter Denkmalschutz», erklärt Piffaretti. Kunden betreten in Zukunft also erst die Halle und können von dort weiter in die verschiedenen, an die Halle angeschlossenen Geschäfte gehen. Doch nicht nur im Inneren will die Swiss Life dem Manor-Gebäude ein neues Gesicht verleihen, auch von aussen wird das Haus sich verändern. «Wir orientieren uns an den ursprünglichen Fassaden und wollen den alten Glanz der 40er-Jahre hervorheben», so Piffaretti.

Büros im Obergeschoss

Vom zweiten bis zum fünften Obergeschoss sind Büros vorgesehen. Denn moderne, zentral gelegene Arbeitsplätze seien heute immer mehr gefragt, sagt Piffaretti. So würden vor allem Anwaltskanzleien, Beratungsunternehmen sowie Start-ups Büros an solchen Lagen suchen. Wohnungen werden im Manor-Gebäude aber keine entstehen.

100 Millionen Umbaukosten

Doch bis es so weit ist, muss das Haus erst saniert werden. So müssen technische Anlagen komplett erneuert sowie die Brandschutz und Erdbebensicherheit angepasst werden. Insgesamt rechnet Swiss Life mit Investitionen von über 100 Millionen Franken. «Wir wollen im März oder April 2020 mit den Umbauarbeiten beginnen», sagt Piffaretti. Die Bauzeit beträgt rund drei Jahre. In dieser Zeit wird das Manor-Gebäude leer stehen.