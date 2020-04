Das ist der Exit-Plan des Bundesrats

Am Donnerstag will der Bundesrat seine Exit-Pläne zum Corona-Lockdown verraten. Erste Details sind bereits bekannt geworden. Wie der «Tages Anzeiger» berichtet, will Gesundheitsminister Alain Berset die ersten Öffnungsschritte in drei Phasen aufteilen, die in jeweils zwei Unterphasen aufgeteilt werden.

Umfrage Wann sollen die Lockdown-Massnahmen für die Wirtschaft gelockert werden? Wie es der Kanton Luzern und Wirtschaftsverteter fordern: Schon ab 19. April.

Ich befürchte, der 19. April ist zu früh, weil Gefahr besteht, dass das Virus bis dann noch nicht genug eingedämmt ist.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Zwischen den einzelnen Schritten sind Zeitabstände von bis zu drei Wochen geplant. In den Pausen soll sich zeigen, wie sich die Lockerung der Massnahmen auf die Gesundheit der Bevölkerung auswirken. Bis zum Normalzustand dürfte es allerdings noch Monate dauern.

1. Phase

Ab 27. April sollen dem Vernehmen nach Dienstleister mit Personenbezug wie Coiffeure und Physiotherapeuten und auch Gartencenter und Gärtnereien wieder arbeiten dürfen. Allerdings seien Präventionsmassnahmen wie in Supermärkten geplant.

2. und 3. Phase

Am 11. Mai soll ein Teil der Schulen wieder öffnen. Anschliessend seien ab 8. Juni die grössten Lockerungsmassnahmen geplant, unter anderem mit Bars und Restaurants. Noch keinen Termin gebe es für Grossveranstaltungen wie Konzerte.

Wie der «Tages Anzeiger» weiter schreibt, ist das Ausstiegsszenario noch nicht in trockenen Tüchern. Der Bund muss verschiedenste Interessengruppen berücksichtigen. Die Wirtschaft dränge auf eine schnelle Öffnung. Die Gesundheit habe aber höchste Priorität.

(fpo)