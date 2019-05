Das ist der neuste Schweizer Milliardär

Guillaume Pousaz ist 37 Jahre alt und gerade Milliardär geworden. Der Schweizer, der mit seiner Familie in den Vereinigten Arabischen Emiraten lebt, ist Gründer der Firma Checkout.com. Als er 2012 nach Kalifornien auswanderte, wollte er vor allem am Meer zu sein und so viel wie möglich surfen.

Bald wuchs seine Firma allerdings rasant und ist heute für Abwicklungen von Transaktionen zwischen Bezahldiensten wie Mastercard oder Apple Pay verantwortlich. Auch Deliveroo, Samsung und Easyjet nutzen den Service. Für jede Zahlung, die über eine solche Plattform abgehandelt wird, erhält Checkout eine Provision. Das summiert sich schnell.

Weiteres Wachstum geplant

Nun hat Checkout vergangene Woche mitgeteilt, dass man in einer ersten Finanzierungsrunde 230 Millionen Dollar eingesammelt habe. Zusätzlich ist die Firma stets gewachsen. Es ist zwar nicht abschliessend klar, wie viel Profit die Investoren genau gemacht haben, die «Financial Times» geht aber davon aus, dass Pousaz nun Milliardär ist. Das Vermögen besitzt er in Anteilen an der Firma.

Die Zahlen sprechen für sich: 2017 machte Checkout einen Umsatz von 48,8 Millionen Dollar. Das sind ganze 56 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch für die Zukunft ist Pousaz zuversichtlich, bleibt aber bescheiden: «Meine Mission sind zehn Jahre mit je 50 Prozent Umsatzwachstum. Wenn man mehr will, wird man bestraft.»

(doz)