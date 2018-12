Das müssen Airlines gegen Verspätungen tun

Dieses Jahr starteten in der Schweiz täglich fast 140 Flüge verspätet oder fielen ganz aus. So viele Flugverspätungen hat es bisher noch nie gegeben, wie das Fluggasthelfer-Portal Airhelp in einer Mitteilung schreibt. Hauptgrund sei, dass die Luftfahrtindustrie bei der gestiegenen Nachfrage nicht nachkomme.

Die Airlines hätten vor allem mit einem Mangel an Piloten und zusätzlichen Flugzeugen zu kämpfen. Dazu kommt, dass einige Flughäfen bereits drohen an ihre Kapazitätsgrenzen zu stossen.

Nicht zuletzt spielt natürlich auch das Wetter eine Rolle. Dagegen können die Airlines allerdings nichts unternehmen – gegen alles andere schon, wie Airhelp argumentiert. Stattdessen würden die Unternehmen die Preise erhöhen und mehr Zusatzgebühren einführen, um so ihre durch Verspätungen entstehenden Verluste zu kompensieren. Dabei könnten die Firmen direkt das Problem angehen, und selbst Passagiere haben Druckmittel, um Verspätungen zu reduzieren:

Airlines müssen Anstellungsbedingungen verbessern

In erster Linie sollten die Airlines laut Airhelp alles dafür tun, dass sie genügend Personal zur Verfügung haben und so Flugprobleme und damit verbundene Verluste vermeiden können. Das heisse etwa, dass sie die Arbeitsumgebung für Flugzeugkapitäne so attraktiv wie möglich gestalten sollten. Dazu gehören laut Philippe Strässle von Airhelp vor allem angemessene Gehälter, mehr Urlaubstage und zusätzliche Boni: «Die Arbeitsverträge sollten nicht mehr aussehen wie vor 40 Jahren», sagt er zu 20 Minuten. Mit höheren Löhnen könnten vor allem Billig-Airlines ihrem schlechten Ruf bei der Führung der Mitarbeiter entgegenwirken.

Es braucht mehr Pilotinnen

Ein weiterer Ansatz wäre, in Förderprogramme für Nachwuchs-Pilotinnen zu investieren. Bei keiner Airline beträgt der Frauenanteil unter Piloten derzeit mehr als 8 Prozent, wie Airhelp schreibt. Entschieden sich mehr Frauen für den von Männern dominierten Beruf, gäbe es grundsätzlich mehr Piloten. Das würde gegen die Engpässe helfen und es gäbe künftig mehr Vorbilder für junge Frauen, so Strässle.

Flughäfen müssen ausbauen

Würden Flughäfen ihre Kapazität erhöhen, etwa mit Unterbringungsmöglichkeiten für grössere Flugzeuge oder dem Ausbau von Start- und Landebahnen, könnten die Airlines mehr Passagiere transportieren. Laut Strässle würden sich solche Investitionen auszahlen, da die Airlines für die Nutzung grösserer Kapazitäten auch mehr Miete bezahlen. Die Fluggesellschaften müssten dann nur noch die grösseren Flugzeuge anschaffen und könnten so Passagierzahlen steigern, ohne mehr Flüge anzubieten. Damit würden die Firmen der steigenden Nachfrage besser gerecht.

Passagiere können Druck machen

Schliesslich haben laut Airhelp auch die Passagiere einen Einfluss: Sie können Druck auf die Fluggesellschaften machen, indem sie nach EU-Recht ihren Anspruch auf Entschädigung geltend machen. Momentan tue das ein Grossteil der geschädigten Passagiere nicht, weil sie sich ihrer Rechte gar nicht bewusst seien. Dabei ist Strässle der Meinung, dass sämtliche EU-Passagierrechte auch in der Schweiz anwendbar sind. Ein Genfer Gericht urteilte bereits in einem Fall vom März zugunsten der Schweizer Passagiere. Von Ausfällen oder Verspätungen über drei Stunden betroffene Personen haben laut EU Anspruch auf bis zu 600 Euro pro Person. Würden Passagiere Entschädigungen häufiger einfordern, wäre das für die Airlines ein Ansporn, pünktlicher zu sein.