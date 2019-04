«Meine Sekretärin verhinderte Armageddon»

Rund 1000 Sekretärinnen, Assistentinnen und Chefs gingen am Mittwoch an den Assistants' Day in Baden. Laut dem Fachmagazin «Miss Moneypenny», das den Tag organisiert, ist er vor allem eine Gelegenheit, den Assistenzkräften für ihre Dienste Danke zu sagen.

Zudem brauche es den Tag, weil es für Schweizer Assistentinnen nur ein geringes Angebot an Netzwerk- und Weiterbildungsmöglichkeiten gebe, sagt Chefredaktorin Stefanie Zeng zu 20 Minuten.

Fast nur Frauen

Die grosse Mehrheit der Assistenzjobs wird von Frauen belegt. Das zeigen etwa die Teilnahmerzahlen des vorbereitenden Kurses für Direktionsassistenz: Rund 95 Prozent seien Frauen, sagt Annette Köchli-Stoffel, Vizepräsidentin der Prüfungskommission des Kaufmännischen Verbands Schweiz.

Grund für die Geschlechterverteilung ist laut der Expertin einerseits, dass sich die Jobs für Teilzeit, Jobsharing und Wiedereinstiege eignen. Frauen tendierten eher zu solchen Beschäftigungsformen.

Vorzimmerdame statt Karrierefrau

Dazu kommt, dass Assistenzjobs nicht als klassischer Karriereweg angesehen würden. Karriere sei vielen männlichen Berufstätigen noch wichtiger als weiblichen. «Dass Assistenzkräfte keine Karriere machen können, ist ein Vorurteil», betont die Expertin. «In den vergangenen Jahren ist es noch nicht ausreichend gelungen, das veraltete Image der Vorzimmerdame aufzuwerten.»

Dass eine Assistentin nicht nur im Vorzimmer sitzt und ein bisschen telefoniert, wissen die Leser von 20 Minuten aus erster Hand: Sekretärinnen erzählen aus ihrem Arbeitsalltag – und ein Chef verrät, wie seine Sekretärin «das Armageddon der Superlative» abwendete:

«Mitten in der Nacht Reisen planen»

«Ich durfte eine Zeit lang für einen Bangladesher-Amerikaner in Thailand arbeiten. Ich musste zum Beispiel internationale Reisen wie etwa für einen Besuch der Flugshow Paris mitten in der Nacht planen – weil der Chef den Auftrag erst rund 48 Stunden vor Beginn des Anlasses erteilte. Trotz der vielen tollen Begegnungen, zahlreichen Helikopterflüge, teuren Essen und vielen Reisen hielt ich es mit der Betrunkenheit und den verrückten Last-Minute-Ideen meines Bosses nicht allzu lange aus.»

«Sekretärin verhinderte Armageddon»

«Versehentlich habe ich meiner neuen Lebenspartnerin einen Termin bei mir für eine Zahnfüllung gegeben – ohne zu bemerken, dass meine Ex-Frau zur selben Zeit bei unserer Dentalhygienikerin eingeschrieben war. Meiner Sekretärin ist es aufgefallen und sie hat mich auf meinen Fauxpas hingewiesen. Damit verhinderte sie das Armageddon der Superlative. Die beiden Damen zur selben Zeit im Wartezimmer – das wäre sicher nicht gut ausgegangen.»

«Bei Fehlern gehen ganze Aufträge verloren»

«Wir im Sekretariat sind die Visitenkarte des Geschäfts. Da Telefone und E-Mails zuerst zu uns kommen, haben wir eine grosse Verantwortung. Wenn etwas falsch weitergeleitet wird, kann es zu grossen Fehlern kommen. Ich rede aus Erfahrung: Es kommt vor, dass etwas an die falsche Abteilung gesendet wird. Dann bleibt es dort liegen und geht vergessen. So gehen ganze Aufträge verloren. Natürlich gehört auch Kaffeeservieren zu unserem Job. Das mache ich überhaupt nicht gern. Ich werde dann immer so nervös, dass mir fast jedes Mal der Kaffee runterfällt. Peinlich!»