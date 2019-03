«Jemand bezahlte ein Gipfeli mit 1000er-Note»

Bald kommt die neue 1000er-Note. Die einen erinnert die grösste Schweizer Denomination an besondere Käufe, die anderen verstehen nicht, was man mit so einem Nötli überhaupt anfangen soll. Und manch ein Leser ärgert sich sogar über den Geldschein: «Jemand bezahlte ein Schoggigipfeli mit einer 1000er-Note – leider mussten wir sie annehmen», erinnert sich ein ehemaliger Kassierer.

Das haben die Leser schon alles mit der grössten Schweizer Banknote bezahlt:

Auto

«Ich habe mein Auto bar bezahlt. Dazu musste ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln via Zürcher Hauptbahnhof anreisen – ich hatte voll Panik, dass ein Taschendieb unterwegs ist und einen riesigen Coup landet. Also hielt ich meine Tasche so fest wie nur möglich – unauffällig geht anders. Es ging aber alles gut. Ich kam ein paar Schweissperlen später beim Autohändler an und konnte mein Fahrzeug bezahlen und entgegennehmen.»

Verlobungsring

«Ich habe in meinem Leben erst etwas mit Tausender-Noten bezahlt: Den Verlobungsring für meine Freundin. Ich zahlte in bar, weil ich möglichst keine Spuren hinterlassen wollte. Bei einer Kartenzahlung oder Überweisung könnte meine zukünftige Verlobte es ja auf der Abrechnung sehen. Vermutlich ist sich der Schmuckhändler gewöhnt, dass Kunden bar zahlen – da gab es keine Probleme.»

Brille

«Ich habe einmal meine Brille, die rund 350 Franken kostete, mit einer Tausender-Note bezahlt. Der Optiker musste wegen mir extra zur Bank rennen, da er nicht genug Geld zum Herausgeben hatte.»

Rechnungen

«Ich habe die 1000er-Nötli höchstens fünf Minuten bei mir. Nachdem ich sie bei der Bank abgehoben habe, werden sie sofort wieder auf der Post zum Begleichen von Rechnungen gebraucht.»

Ferien

«Ich nehme jedes Jahr einen oder zwei Tausender mit in die Ferien. Vor Ort wechsle ich das Geld dann in die lokale Währung. Ich bleibe jeweils bis zu sechs Wochen in den Ferien.»

Wechselgeld

«Ich hatte nach drei Monaten Lehrlingslohn genug Geld für eine Tausender-Note. Darum habe ich mir bei der Bank ein solches Nötli besorgt. Danach habe ich das Geld bei einer anderen Bank in kleine, handlichere Noten umgetauscht und einen Teil wieder aufs Konto einbezahlt. Mir ging es nur darum, mal eine solche Note in den Händen zu halten.»

Auto, Velos, Möbel

«Auto, Velos und Möbel kann man mit den violetten Scheinen bezahlen. Ansonsten ist es ein No-go, mit 1000ern zu bezahlen. Für den täglichen Gebrauch sind diese grossen Noten auch nicht gedacht und werden in vielen Geschäften gar nicht angenommen. Und nur Habenichtse haben es nötig, ihren vermeintlichen Reichtum zu zeigen, indem sie ihren Kaugummi mit einem 1000er-Nötli bezahlen.»

Nichts

«Ich bezahle nichts mit der 1000er-Note. Bezahlt wird entweder per Überweisung oder mit Karte, wenn es um grössere Beträge geht. Ich frage mich sowieso, wo man heute noch mit einem 1000er-Nötli bezahlen kann und wer diese 1000er-Nötli noch annimmt. Ich vermeide es, viel Bargeld in der Tasche zu haben und finde, dass man heute so gut wie kein Bargeld mehr braucht. Alles über 50 Franken kann man mit der Karte bezahlen.»

*Namen geändert