Das musst du zur H&M-Designerkollektion wissen

Vor den H&M-Filialen in Zürich, Bern, Basel, Genf und Lausanne kam es am Donnerstagmorgen zu einem grossen Ansturm: Zum ersten Mal wurde die limitierte Designerkollektion von Giambattista Valli in den Läden verkauft. Dafür standen manche Fans bereits Stunden vor den offiziellen Ladenöffnungszeiten vor dem H&M.

Umfrage Designer-Kleider sind ... ... mir wichtig und ich stehe auch gerne dafür an!

... mir egal, ich trage, was mir gefällt.

... eine tolle Sache, aber ich trage auch andere Kleider.

... überhaupt nichts für mich, ich trage Secondhand Kleider!

... ganz nett, aber wenn Designer-Kleider, dann sicher nicht von H&M.

Damit sich die Leute nicht auf die Designerklamotten stürzen, wurden kurze Zeitslots zum Einkaufen verteilt. Jeder Kunde durfte für 10 Minuten Designerklamotten kaufen, wobei pro Person nur eine Grösse pro Stück gekauft werden durfte. Online konnten die Kleider erst eine Stunde später bestellt werden. Alle wichtigen Infos dazu:

Die Kollektion

Im März wurde die neue H&M-Designerkollektion zum ersten Mal angekündigt. An einer Gala an den Internationalen Filmfestspielen von Cannes in Frankreich präsentierte sich das amerikanische Model und Reality-TV-Star Kendall Jenner in einem rosa Tüllkleid der Kollektion. Bereits am darauf folgenden Tag konnte in ausgewählten H&M-Läden und online ein Teil der Designerkollektion gekauft werden. Der sogenannte «Pre-Drop» war innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft. Besonders an der Kollektion ist zudem, dass der Designer Giambattista Valli zum ersten Mal überhaupt eine Herrenkollektion entworfen hat.

Die Preise

Von Socken für rund 40 Franken über Pullis für fast 100 Franken bis hin zu Mänteln für 300 Franken bot die Designerkollektion alles an. Das teuerste Stück der Kollektion ist ein rotes Tüllkleid, wie es Kendall Jenner bereits trug: 499 Franken mussten die Fans dafür hinblättern. In der Herrenkollektion schafft es ein Frack mit Stickereien auf 349 Franken.

H&M Designerkleider

Die Fans

Bereits vorab konnten Modefans bei H&M eine Art VIP-Bändeli gewinnen. Damit durften sie als Allererste in den Laden und Teile aus der Giambattista-Valli-Kollektion einkaufen. Laut einer Mediensprecherin haben sich dafür rund 600 Personen in der Schweiz gemeldet. Alle anderen mussten sich vor den Filialen anstellen und für einen späteren Zeitslot ein Bändeli holen. Weil sie kein VIP-Bändel erhalten hatte und trotzdem eine der Ersten im Laden sein wollte, wartete eine junge Frau aus Urdorf ZH zusammen mit ihrer Mutter ab Mitternacht vor dem H&M-Laden an der Zürcher Bahnhofstrasse. Andere Fans standen dann in den frühen Morgenstunden vor den Filialen und warteten mehrere Stunden auf ein Bändeli, um sich möglichst bald ihre Lieblingsstücke der Designerkollektion zu ergattern.

Das Konzept

H&M ist mit dem Designer Giambattista Valli die 19. Designerkollaboration eingegangen. 2004 hat der Moderiese zum ersten Mal in Zusammenarbeit mit einem Designer eine Kollektion entworfen: Die allererste Sonderkollektion entstand mit dem inzwischen verstorbenen deutschen Modeschöpfer Karl Lagerfeld. Seither bietet H&M jedes Jahr eine limitierte Gastkollektion von einem bekannten Modedesigner an. Dabei hat der Fast-Fashion-Anbieter bereits mit Modeikonen wie Stella McCartney oder dem Modeunternehmen Versace zusammengearbeitet.

Der Designer

Giambattista Valli ist ein italienischer Haute-Couture-Designer. Der 53-Jährige stammt aus Rom. Er setzt bei seinen Kollektionen gerne auf Verzierungen wie Blumen, Spitzen und Schlaufen sowie ausladende Drapierungen. Das wird auch in der H&M-Kollektion deutlich: Viele Kleider aus der Kollektion sind mit Pailletten, Perlen oder Stickereien verziert.