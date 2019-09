Der neue 100er zeigt zwei Hände und Wasserleitung

Umfrage Gefallen Ihnen die Banknötli der neusten Serie? Ja, ich finde sie sehr schön.

Das Set der neuen Schweizer Banknötli ist komplett: Heute enthüllt die Schweizerische Nationalbank (SNB) den neuen 100er. Er ist der sechste und letzte Schein der neuen Banknotenserie.

Der 100er ist wie bereits in der achten Serie in Blau gehalten. Das Format ist 70x144 Millimeter. Thema der Note ist die humanitäre Seite der Schweiz. Das Hauptelement ist das Wasser. Das neue Nötli kommt am 12. September in Umlauf.

Grund für die Erneuerung der Scheine ist in erster Linie, dass die SNB den Notenfälschern das Leben schwer machen will. Das neue Sicherheitskonzept mache es schwierig, die Nötli zu fälschen, schreibt die SNB über die Serie.



Das sind die Sicherheitsmerkmale der 50er-Note. (Video: SNB)

(vb)