Gehts der Swiss beim A320neo nur ums Sparen?

Der erste von 17 A320neo der Swiss ist jetzt in der Schweiz gelandet. An dem Flugzeug scheiden sich die Geister: Rund die Hälfte der Leser würde gern mal damit fliegen, der Rest will mit dem Kurz- und Mittelstreckenflugzeug der Airline nichts zu tun haben. Die Ausstattung des A320neo, die vielen Lesern zu dürftig ist, siehst du im Video oben.

Umfrage Im A320neo... ...würde ich auch gerne fliegen

...werde ich nie fliegen

Hat die Swiss beim neuen Flugzeug mit dem Sparhammer ausgeholt? Kann sie sich überhaupt von der Konkurrenz abheben? Und braucht es im Flugzeug wirklich rollstuhlgängige Toiletten?

Aviatik-Experte William Agius antwortet auf die Fragen und Anmerkungen der Leser:



Das sagen die Leser: Nicht mal mehr die Rückenlehne kann man verstellen – zumindest nicht in der Economy Class. Was soll das?

Die Antwort vom Experten: «Bekanntlich müssen die Lehnen zum Start und bei der Landung in aufrechter Position sein. Bei verstellbaren Sitzen muss darum die Lehne in dieser Position arretiert werden können – sonst darf das Flugzeug nicht mit einem Passagier auf dem Sessel losfliegen. Die Airline muss darum aus Sicherheitsgründen die Arretierfunktion regelmässig warten. Das ist natürlich ein Kostenpunkt, den man sich mit unverstellbaren Sitzen sparen kann.»



Das sagen die Leser: Die Dinge, die man wirklich will, zum Beispiel mehr Beinfreiheit oder einen eigenen Bildschirm für Filme, liefert die Swiss nicht. Gehts der Airline nur ums Sparen?

Die Antwort vom Experten: «Die Swiss muss den idealen Kompromiss zwischen Kostenersparnis und Passagierkomfort finden. Ich denke nicht, dass sie besonders beim Komfort den Rotstift angesetzt hat. Das Flugzeug ist nicht viel enger als andere – es ist eher Standard. Und natürlich wäre es cool, wenn jeder Passagier ein eigenes Display hätte – aber das Gewicht dieser Ausstattung würde den Kerosinverbrauch erhöhen. Gerade auf Kurzstreckenflügen, wo der Ertrag sehr tief ist, ist so ein Bildschirm wohl das Letzte, was eine Airline ins Flugzeug einbauen will.»



Der A320neo ist am Donnerstag in Zürich gelandet. (Video: LEM/RKN)



Das sagen die Leser: Wundert euch doch nicht, dass das kein Luxusflieger ist. Schliesslich kosten die Flüge ja auch fast nichts.

Die Antwort vom Experten: «Fliegen ist wirklich sehr billig geworden – für die tiefen Preise muss der Passagier dafür beim Komfort Einbussen in Kauf nehmen. Wenn der Preis pro Sitz so tief ist, bleibt der Airline nur, mehr Sitze ins Flugzeug zu stellen, um ihre Kosten zu decken.»



Das sagen die Leser: Was soll bitte an der Swiss noch Premium sein?

Die Antwort vom Experten: «Man muss akzeptieren, dass sich eine Airline auf der Kurzstrecke heute kaum von der Konkurrenz abheben kann, ohne die Kosten drastisch in die Höhe zu treiben. Sie kann sich hingegen auf der Mittel- und Langstrecke auszeichnen – etwa in der First Class, die es auf der Kurzstrecke gar nicht gibt. Dazu kommt, dass Passagiere unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was eine Premium-Airline ausmacht. Die Swiss versucht, alle Bedürfnisse abzudecken.»



Swiss-Piloten freuen sich, weil der A320neo viel leiser ist. (Video: LEM/RKN)



Das sagen die Leser: Die Swiss bietet das Gleiche wie die Billigflieger, einfach zum höheren Preis.

Die Antwort vom Experten: «Das Flugerlebnis bei Swiss, Easyjet, British Airways oder Ryanair ist tatsächlich austauschbar. Wenn man im Flugzeug nichts kauft, hat man auch keinerlei Interaktion mit dem Personal und kann nicht mal vergleichen, wo die Crew netter ist. Dass die Tickets bei Easyjet grundsätzlich billiger sind, glaube ich aber nicht. Hingegen sind Zusatzleistungen wie etwa Platzreservationen bei der Swiss oft teurer.»



Das sagen die Leser: Wozu braucht es Rollstuhl-WCs? Ich habe noch nie einen Rollstuhl im Flugzeug gesehen.

Die Antwort vom Experten: «Passagiere mit Behinderung sitzen in einem normalen Sitz – man sieht ihnen das also nicht an. Sie werden aber in einem speziellen, schmaleren Rollstuhl der Airline ins Flugzeug gebracht. Das bekommt man in der Regel nicht mit, weil Passagiere im Rollstuhl als Erste einsteigen – und als Letzte aussteigen.»



So sieht eine Flugzeugtaufe aus. (Video: SDA)



Das sagen die Leser: Wem es bei der Swiss nicht passt, kann ja mit einer anderen Airline fliegen – die haben alle auch den A320neo.

Die Antwort vom Experten: «Die Swiss ist tatsächlich eine von vielen Airlines, die den A320neo einführt. Der ist bei anderen Airlines schon seit vier Jahren im Einsatz. Das Flugzeug ist auf der Kurz- und Mittelstrecke erfolgreich und sehr gefragt: Es gehen immer noch Bestellungen bei Airbus ein.»