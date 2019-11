Die Reichen in der Schweiz sind so reich wie nie zuvor

Die 300 Reichsten in der Schweiz sind dieses Jahr einiges reicher geworden: Um 27 Milliarden Franken ist ihr Vermögen angewachsen. Das entspricht 4 Prozent. Damit besitzen die Superreichen nun 702 Milliarden Franken, wie die «Bilanz» mitteilt. Somit sind die Reichsten so reich wie nie zuvor.

Umfrage Die Superreichen der Schweiz ... ... haben das Geld verdient und ich gönne es ihnen.

... sind viel zu reich. Niemand sollte so viel Geld besitzen!

... leben in einer anderen Welt und interessieren mich nicht.

... haben ein schönes Leben. Ich wäre auch gerne so reich!

Dass das Vermögen gewachsen ist, liegt laut «Bilanz» unter anderem daran, dass der Goldpreis im vergangen Jahr stark in die Höhe gestiegen ist. Zudem wurde an den Aktienmärkten kräftig gehandelt und mit Immobilien sind immer noch gute Renditen zu holen. So befinden sich dieses Jahr 139 Milliardäre unter den 300 Reichsten – fünf mehr als im Vorjahr.

Trotz des Vermögenszuwachses ist aber nur jeder Sechste reicher geworden. Bei 223 der reichsten Personen und Familien ist das Vermögen nicht angewachsen. 29 Superreiche haben sogar Geld verloren. Viel mehr Geld haben nur einige wenige verdient. Das sind die Zahlen und Fakten rund um die Schweizer Superreichen:

• Die zehn Reichsten (siehe Bildergalerie oben) konnten ihr Vermögen dieses Jahr um 18 Milliarden Franken erhöhen. Damit besitzen sie zusammen 221 Milliarden.

• Würde man das Vermögen der 300 Reichsten auf die Bevölkerung der Schweiz verteilen, ergäbe das für jeden Einwohner 81'650 Franken bar auf die Hand.

• Am reichsten ist die Familie Kamprad. Seit 18 Jahren hält die Ikea-Familie die Spitze der 300 Reichsten in der Schweiz. 2019 hat sich ihr Vermögen um 4 Milliarden Franken vermehrt. Damit besitzt die Familie zwischen 54 und 55 Milliarden Franken. Firmengründer Ingvar Kamprad ist vor zwei Jahren gestorben. Seine drei Söhne Peter, Jonas und Mathias besitzen alle den Schweizer Pass.

• Der reichste Banker ist Joseph Safra, der von Brasilien ins Wallis gezogen ist. Er herrscht über mehrere Banken und Investmentfirmen und hat ein umfangreiches Immobilienportfolio im Wert von 21 bis 22 Milliarden Franken.

• Unter den 300 Reichsten in der Schweiz befinden sich etwa 20 Frauen und rund 145 Männer, der Rest sind Familien. Die reichste Frau ist Charlene de Carvalho-Heineken. Sie steuert den Bierkonzern Heineken und besitzt zwischen 14 und 15 Milliarden Franken.

• Die grössten Aufsteiger sind Investor Gennadi Timtschenko, Telecom-Mogul Patrick Drahi und Chanel-Mitaktionär Gérard Wertheimer. Alle drei haben ihr Vermögen um je 5 Milliarden Franken gesteigert.

• Der grösster Absteiger ist Ivan Glasenberg. Er ist einer der Hauptaktionäre und oberster Lenker des Rohstoffkonzerns Glencore. Ihm schmolzen 1,25 Milliarden Franken im letzten Jahr weg. Schlecht geht es ihm deswegen aber nicht: 242 Millionen an Dividenden fliessen jedes Jahr in seine Taschen.

• Die meisten Superreichen sind Ausländer, die in der Schweiz leben, hier angemeldet sind und dementsprechend Steuern zahlen.

• Seit 1989 ist das Vermögen der Reichsten in der Schweiz auf das 3,5-Fache gewachsen. Damals haben die 100 Reichsten zusammen 66 Milliarden Franken besessen.

• 2153 Milliardäre gibt es laut dem US-Magazin «Forbes» auf der ganzen Welt. Jeder Fünfzehnte lebt demnach in der Schweiz.

(bsc)