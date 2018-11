Das sind die 300 Reichsten in der Schweiz

Die 300 Reichsten der Schweiz sind in diesem Jahr nochmals reicher geworden. Sie haben zusammen so viel Geld wie noch nie angehäuft, wie die «Bilanz» schreibt.

Allerdings fällt das Plus gegenüber den Vorjahren deutlich kleiner aus – obwohl es mit der weltweiten Wirtschaft gut läuft. Denn bestimmte Wertanlagen der Superreichen haben Verluste verzeichnet. So verlor Gold an Wert, und auch die Preise von einigen Rohstoffen sanken.

Am meisten belasteten aber die rückläufigen Aktienkurse an den europäischen Börsen den Kontostand vieler Millionäre und Milliardäre. Auch die Familie Blocher gehört zu den grössten Absteigern in diesem Jahr.

Doch wie reich sind die reichsten Schweizer in diesem Jahr wirklich? Das sind die wichtigsten Zahlen und Fakten der Reichenliste:

• Zusammen besitzen die 300 Reichsten der Schweiz 675 Milliarden Franken.

• Rechnet man das Gesamtvermögen auf die einzelnen Personen herunter, besitzen die 300 Reichsten ein Pro-Kopf-Vermögen von 2251 Millionen Franken.

• Unter dem Strich sind die Reichsten um 1,7 Milliarden Franken reicher geworden. Das ist ein Plus von lediglich 0,2 Prozent.

• Würde man das Vermögen der 300 Reichsten auf die Bevölkerung der Schweiz verteilen, ergäbe das für jeden Einwohner 79'400 Franken bar auf die Hand.

• Das durchschnittliche Vermögen der Reichen ist seit 1989 dreimal stärker gewachsen als das Bruttoinlandprodukt der Schweiz.

• Die zehn Reichsten (siehe Bildergalerie oben) haben in diesem Jahr 2 Milliarden Franken dazugewonnen und besitzen zusammen 203 Milliarden Franken. Somit halten 3 Prozent in der Liste rund ein Drittel des Gesamtvermögens der Reichsten.

• Grösster Aufsteiger ist Chanel-Besitzer Gérard Wertheimer. Sein Vermögen ist um 8 Milliarden Franken gestiegen. Grund ist eine Neubewertung des Modehauses. Wertheimer ist an Chanel zusammen mit seinem Bruder Alain zu je 50 Prozent beteiligt.

• Unter den grössten Absteigern befindet sich die Familie Blocher. Grund ist der Preiszerfall der Aktien von Ems-Chemie. Das verkleinerte das Blocher-Vermögen um eine Milliarde Franken. Damit fällt die Blocher-Familie aus den Top 10.

• Unter den 300 Reichsten ist rund jeder zweite ein Milliardär.

• Die Mehrheit der Milliardäre sind Ausländer, die in der Schweiz wohnen, hier angemeldet sind und Steuern zahlen.

• Weltweit gibt es laut Forbes 2208 Milliardäre. Davon lebt jeder 16. in der Schweiz.

• In der Liste sind 15 neue Reiche aufgetaucht. Sie häufen zusammen 6.6 Milliarden Franken an.

• Um es auf die Reichenliste der «Bilanz» zu schaffen, muss man über ein Vermögen mindestens 100 Millionen Franken verfügen.

