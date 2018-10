Wenn der Buzzer den Chef zum Schweigen bringt

Weil die klassische Sitzung einen schlechten Ruf hat, lassen sich viele Firmen etwas Neues einfallen. Bei Amazon etwa beginnen Meetings oft mit eine halben Stunde Schweigen (siehe Bildstrecke oben). Andere Firmen versuchen sogar, bei Sitzungen ganz aufs Reden zu verzichten, und weichen stattdessen auf Messenger aus.

Martin Eppler ist Professor für Medien- und Kommunikationsmanagement an der Universität St. Gallen. Er ist zudem Co-Autor von «Meet Up!», einem Buch darüber, wie Sitzungen produktiver gestaltet werden können. Für das Buch gewann Eppler kürzlich den International Book Award von getAbstract. In «Meet Up!» zeigt Eppler, wie man sogenanntes Nudging (engl.: Schubsen) einsetzen kann, um Leute dazu zu bringen, sich in Sitzungen besser zu verhalten. Dabei handelt es sich in der Regel um subtile Anreize, statt sogenannter Appelle. «Zu sagen Kommt doch bitte vorbereitet, bringt nichts man muss die Leute dazu verführen», sagt Eppler zu 20 Minuten.

Was gibt es sonst noch für Wege, die oft als Zeitverschwendung empfundene Sitzung neu zu gestalten? Martin Eppler, Kommunikationsprofessor an der Universität St. Gallen, erklärt bei den folgenden sechs Ansätzen, was sie bringen:

• Nordic Talking

Die Besprechung findet während eines Spaziergangs statt. So handhabt es laut Eppler etwa US-Unternehmer und Milliardär Richard Branson. Eine Studie habe gezeigt, dass Menschen im Gehen besser denken können als im Sitzen. Entweder finden solche Sitzungen im Treppenhaus oder im Freien statt. Manche Firmen haben dafür sogar extra Meeting-Pfade angelegt: Das sind Rundgänge, die etwa zwanzig Minuten dauern und keine starken Steigungen aufweisen. «Diese Methode eignet sich natürlich nur für Meetings im kleinen Kreis», sagt Eppler. Eine Besprechung mit 20 Personen dürfte schwierig als Spaziergang umzusetzen sein.

• Dunkelheit

Die Sitzung findet in kompletter Dunkelheit statt. Menschen hören einander im Dunkeln etwas besser zu und kommen auf neue Ideen, wie Eppler sagt. Allerdings brauche man als Chef schon etwas Mut, um eine Sitzung im Dunkeln anzusetzen: «Bewegen Sie mal einen Schweizer dazu, alle Lichter zu löschen und so eine Besprechung durchzuführen», so der Experte.

• Stand-up-Meetings

Das Wort «sitzen» versteckt sich in «Sitzung». Dabei wäre es oft von Vorteil, wenn alle Teilnehmer stehen würden, so Eppler. Das sorgt dafür, dass die Sitzung nicht viel länger als knapp eine halbe Stunde dauert, weil die meisten Menschen nach rund 25 Minuten Stehen Ermüdungserscheinungen haben. «Stand-up Meetings sind leider noch eher selten», sagt der Experte.

• Room-Priming

Die Art des Sitzungszimmers hat einen Einfluss auf die Sitzung: Studien haben gezeigt, dass sich etwa ein gelb gestrichenes Zimmer besser für Detailbesprechungen eignet, ein blaues eher für Kreativsitzungen. Laut Eppler gibt es bei der Swisscom einen Reframing-Raum, der für Sitzungen diene, bei denen es darum gehe, kreative Lösungen zu finden. An den Wänden dieses Zimmers hingen lauter kaputte Bilderrahmen, welche die Teilnehmer daran erinnern, aus den alten Denkmustern auszubrechen.

• Babywriter-Regel

Diese Regel, die ursprünglich von den Autoren von Hollywood-Fernsehserien stammt, besagt, dass bei der Sitzung derjenige mit der wenigsten Erfahrung als Erstes, der Chef hingegen als Letztes spricht. «Der Neuling bringt die frischeste Perspektive und leidet noch am wenigsten unter sogenannter Betriebsblindheit», so Eppler. Zudem seien neue Mitarbeiter schneller bereit, sich anzupassen, und versäumten es deshalb, ihren kreativen Input einzubringen.

• Buzzer

Der Buzzer soll dem Problem entgegenwirken, dass bei Sitzungen oft viel geredet und wenig erwirkt wird. Die Idee stammt von Amazon: Einer der Sitzungsteilnehmer bekommt einen Knopf, den er drückt, wenn er Handlungsbedarf sieht. Spricht der Chef also etwa ein Projekt an, das niemandem zugewiesen ist, wird die Sitzung pausiert und die Teilnehmer entscheiden, wer diese Aufgabe anpacken soll. Laut Eppler ist das eine gute Alternative dazu, den Chef verbal zu unterbrechen. Gleichzeitig mache der Buzzer Spass und sei eine Möglichkeit, Worten auch Taten folgen zu lassen.