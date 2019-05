«Alle wissen, dass ich mit der Chefin zusammen bin»

Oft kommt es vor, dass sich Angestellte in ihre Vorgesetzten verlieben und umgekehrt. Dann kann das Liebesleben schnell kompliziert werden. Leser erzählen von ihren Erfahrungen mit Liebe am Arbeitsplatz:

Umfrage Würden Sie mit Vorgesetzten eine Beziehung eingehen? Ja, das kann ich mir vorstellen

Nur wenn es wirklich die Liebe meines Leben wäre

Nein, das kommt nicht in Frage

Was heisst das «würde»? Ich bin schon in einer solchen Beziehung

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

«Alle hatten es geahnt»

«Ich bin seit fünf Jahren glücklich mit meinem ehemaligen Chef zusammen. Wir waren drei Jahre lang im Betrieb ein Paar. Dann habe ich aber den Job gewechselt, damit es gar nicht erst Probleme gab. Offiziell wusste niemand Bescheid. Aber geahnt hatten es alle.»

«Irgendwann kam auch Sex dazu»

«Ich hatte mit meinem Chef eine jahrelange Affäre, obwohl wir beide noch in anderen Beziehungen waren. Wir haben geflirtet, uns privat getroffen, telefoniert und viel miteinander unternommen. Irgendwann kam auch Sex dazu. Es wurde immer schwieriger, es zu verheimlichen. Wir drohten aufzufliegen, und er machte aufgrund seiner Position in der Geschäftsleitung unseres Grossunternehmens Schluss. Die Trennung war emotional, und wir litten beide darunter. Einen klaren Schlussstrich gab es nie. Ich hänge heute noch an dieser Zeit. Wir sind jetzt beide Eltern und haben kein gemeinsames Privatleben mehr, arbeiten aber immer noch zusammen.»





«Familienmitglieder waren sehr skeptisch»

«Ich lernte meinen Mann auf der Hochzeit meiner Schwester kennen. Wir kamen zusammen, und er bot mir einen Job in seinem Familienbetrieb an. Ich fing dort an zu arbeiten, und es ging eigentlich sehr gut. Bis auf die Familienmitglieder, die sehr skeptisch waren. Aus einer anfänglichen Affäre wurde eine seriöse Verbindung, die noch bis heute besteht – und zwar 26 Jahre!»

«Es gab immer Diskussionen»

«Nach gut einem Jahr in der neuen Firma hat es zwischen meinem Chef und mir angefangen zu funken. Irgendwann wollten wir unsere Gefühle nicht mehr verstecken und haben Team und Vorgesetzte informiert. Ungefähr 1,5 Jahre später habe ich die Firma verlassen. Ich kam nicht weiter: War ich gut, dann sowieso nur deshalb, weil ich mit dem Chef zusammen war. War ich schlecht, dann lag es auch an der Beziehung. Ich konnte machen, was ich wollte – es gab immer Diskussionen. Meine Karriere habe ich dann auch ohne ‹Vitamin B› gemacht. Und mit meinem Ex-Chef bin ich nun seit zehn Jahren zusammen und sehr glücklich.»

«Nur der Direktor wusste von uns»

«Ich habe mich in meinen Chef verliebt. Wir wurden ein Paar, hielten es aber zwei Jahre lang geheim – nur unser Direktor wusste von uns. Das war eine aufregende Zeit. Als wir es dann nach zwei Jahren unserem Team sagten, lachten alle und meinten, sie wüssten es schon längst: Man habe es mir angesehen. Unser Verhältnis mit dem Team hat sich seitdem nicht verändert. Heute, zehn Jahre danach, haben wir unsere kleine Familie.»

«Absolut kein Problem»

«Ich bin mit meiner Chefin zusammen, und es ist absolut kein Problem. Alle wissen es in der Firma, und es funktioniert reibungslos. Wenn man richtig arbeitet, gibt es auch keine Gerüchte.»

«Ich wechselte den Arbeitsplatz»

«Ich als Chefin hatte eine Beziehung mit einem Mitarbeiter. Wir sind seit sechs Jahren glücklich zusammen, seit zwei davon verheiratet und haben zwei wunderbare Töchter. Als wir merkten, dass es mehr als nur eine Affäre ist, habe ich konsequenterweise aber sehr schnell den Arbeitsplatz gewechselt.»

*Namen der Redaktion bekannt.