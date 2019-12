Das sind 2020 die Lohn-Gewinner und -Verlierer

Die Schweizer Wirtschaft wächst weiter, wenn auch etwas gemächlicher als in den Vorjahren. Entsprechend dürfen sich viele Arbeitnehmer 2020 über eine Lohnerhöhung von 0,5 bis 1,5 Prozent freuen. Die Gewerkschaften Travailsuisse und Syna beurteilen die Lohnrunde in ihrer am Montag veröffentlichten Bilanz dennoch als ungenügend.

Zu folgenden Kritikpunkten und positiven Aspekten der Gewerkschaften hat 20 Minuten Lohnexperte Urs Klingler befragt:

Die Verlierer

Frauenlöhne

«Uns sind kaum spezielle Lohnmassnahmen für mehr Lohngleichheit bekannt» sagt Arno Kerst, Präsident der Syna. Er sieht die Probleme vor allem darin, dass viele Frauen Teilzeit arbeiten, Teilzeitpensen aber bei individuellen Lohnverteilungen oft leer ausgingen.«Schuld ist das komplett falsch ausgestaltete Lohnsystem, das langjährige Mitarbeiter bevorzugt und vor allem junge Frauen benachteiligt», erklärt Experte Klingler. Lohnerhöhungen würden linear verteilt werden, so profitieren diejenigen am meisten von ihnen, die bereits besser verdienen. Ungleichgewichte werden so nicht korrigiert.

Die leer Ausgegangenen

Alle Arbeitnehmenden, die bei individuellen Lohnverteilungen leer ausgehen, müssen als Verlierer angesehen werden. Vor allem im Dienstleistungssektor würden noch immer zu viele solche individuelle Lohnerhöhungen verteilt werden. Denn: «Häufig erfolgt die individuelle Verteilung intransparent und vor allem an die Lieblinge der Chefs», erklärt Kerst.«Problem ist das fehlende 4-Augen-Prinzip. Mit Lohnerhöhungen werden oft eher Probleme überdeckt, anstatt Ungleichgewichte ausgemergelt.»

Karosseriegewerbe

Im Karosseriegewerbe werden nur die Mindestlöhne etwas angehoben. Auch in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM) geht in puncto Lohn seit Jahren kaum etwas. Dazu meint Kerst: «Eine fortschrittliche und motivierende Lohnpolitik in einer Branche, die über einen Mangel an Fachkräfte klagt, sieht definitiv anders aus.»Klingler meint zur Problematik im Karosseriegewerbe: «Diese Branche ist stark unter Kostendruck, von daher ist der Spielraum eng.»

Die Gewinner

Tieflohnbranchen

Grosse Gewinner sind die Angestellten im Textil- und im Reinigungsgewerbe, die sich über eine Anhebung der Mindestlöhne um 2 bis 3 Prozent freuen dürfen.«Für viele Arbeitnehmende in diesen Tieflohnbranchen bedeutet dies mehr Geld im Portemonnaie», freut sich Kerst.«Hier wird die richtige Zielgruppe angesprochen, handelt es sich doch um Tieflohnbranchen», urteilt Klingler.

Baugewerbe

Im Baugewerbe gibt es 2020 80 Franken mehr Lohn. Dies entspricht einer Steigerung von rund 1,3 Prozent. Und dies bereits zum zweiten Mal in Folge nach 2019.Die Syna sieht den Ursprung des Erfolgs in den Protestaktionen bei den GAV-Verhandlungen 2018, die sich ausbezahlt hätten.Klingler meint ausserdem: «Ich könnte mir vorstellen, dass man hier die Wettbewerbsfähigkeit erhalten will.»