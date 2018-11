Das sind die Neulinge unter den Reichsten

Die 300 Reichsten in der Schweiz besitzen in diesem Jahr zusammen 675 Milliarden Franken Vermögen – ein Rekord. Einen grossen Batzen beigesteuert haben auch Reiche, die neu in der jährlich erscheinenden Liste der «Bilanz» aufgetaucht sind. Um das zu schaffen, muss man ein Vermögen von mindestens 100 Millionen Franken haben.

Die Mehrheit der Milliardäre und Millionäre sind Ausländer, die aber in der Schweiz wohnen, hier angemeldet sind und Steuern zahlen. Ein Newcomer in der Liste ist der Schweizer Urs Hölzle. Als Google-Mitarbeiter der ersten Stunde häufte er mit Aktien und Optionen ein Vermögen von 0,9 bis 1 Milliarde Franken an.

Welche Reiche es sonst noch neu in die Liste geschafft haben, sehen Sie in der Bildstrecke.

