Post-Reise verursachte über 450 Tonnen CO2

Aus der Schweiz und vielen anderen Ländern reisten rund 100 Manager der Swiss Post Solutions (SPS) im Januar nach Vietnam für ein luxuriöses Kadermeeting. Das hat neben Kosten von rund 200'000 Franken riesige CO2-Emissionen verursacht, wie eine Hochrechnung von 20 Minuten zeigt: Rund 450 Tonnen CO2 dürften alleine wegen der Flugreisen in die Atmosphäre gelangt sein.

Umfrage Was halten sie von dem Reisli? Ich gönne es den SPS-Chefs.

Das ist eine Frechheit gegenüber den anderen Angestellten.

So was darf sich ein Staatsbetrieb nicht erlauben.

Ist mir eigentlich egal.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Das Luxus-Reisli und der damit verbundene CO2-Ausstoss steht im Widerspruch zur Nachhaltigkeitsstrategie, die sich die Post selbst auferlegt hat. Dort schreibt das Unternehmen: «Das Engagement für Nachhaltigkeit ist bei der Post gelebte Unternehmenskultur.» Deshalb handle die Post nach klaren Grundsätzen und nehme ihre soziale, ökologische und wirtschaftliche Verantwortung war.

Auf Anfrage sagt eine Sprecherin der Post, dass das Unternehmen Treibhausgasemissionen der geschäftlichen Flugreisen mit CO2-Reduktionszertifikaten aus Klimaschutzprojekten kompensiere.

2017 waren das 704 Tonnen CO2-Äquivalente – die Vietnam-Reise von Ende Januar 2019 macht also mehr als die Hälfte des CO2-Ausstosses des gesamten Jahres 2017 aus. Nach Schätzungen anhand von Daten des Onlineportals Myclimate.org würden sich die Kompensationskosten auf rund 13'000 Franken belaufen.

Auffällig: Die 12 Businessflüge der Geschäftsleitung von SPS führen zu fast so hohen CO2-Emissionen wie diejenigen der übrigen Schweizer Belegschaft, die nach Vietnam flog. Dabei waren das mit 24 Personen doppelt so viele Manager wie in der Business Class.

SPS und der Mutterkonzern Post stehen für die Luxusreise nach Vietnam vor allem deswegen in der Kritik, weil für die oberste Kaderetage geprotzt wurde: «Für die Angestellten sind die Arbeitsbedingungen bei der SPS miserabel. Für das Management ganz offensichtlich nicht», sagt Syndicom-Sprecher David Roth. Alleine die Flugtickets fürs Luxus-Reisli kosteten 100'000 Franken, 19'000 Franken gingen für eine einzige Party drauf und knapp 32'000 Fanken kosteten die Übernachtungen.

In seiner Nachhaltigkeitsstrategie schreibt der Gelbe Riese: Wenn die Post zur Umwelt Sorge trägt, sich gegenüber ihren Mitarbeitenden fair verhält und sich für ein starkes Gemeinwesen engagiert, ist sie langfristig erfolgreich.