Bei diesen Firmen möchten die Schweizer arbeiten

Wenn Sie frei wählen könnten, wo würden Sie arbeiten gehen? Diese Frage stellten die Marktforscher vom Beratungsunternehmen Universum Schweizer Arbeitnehmern und erstellten für verschiedene Branchen ein Ranking. Sehen Sie in der Bildstrecke oben, wo Schweizer am liebsten arbeiten möchten.

Universum fragte auch nach den Gründen, warum Arbeitnehmer bestimmte Firmen bevorzugen würden. «Möglichst schnell viel Geld verdienen, komme was wolle, das war einmal», schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Dafür sei das Verlangen nach Respekt und Teamorientiertheit vor allem in technischen Berufen drastisch gestiegen. In der IT-Branche und Betriebswirtschaft werden Kreativität, Dynamik und Innovation grossgeschrieben.

Die Marktforscher schliessen aus den Ergebnissen, dass es heutigen Berufstätigen weniger um Prestige und mehr um Wohlbefinden und Zufriedenheit im Job geht. Allgemein sei das Interesse an einer steilen Karriere gesunken. «Arbeitskräfte wollen keine starke Hierarchie, sich am Arbeitsplatz nicht eingeschränkt fühlen und ihre Priorität ist, eine bedeutungsvolle Arbeit zu leisten», heisst es in der Mitteilung.

