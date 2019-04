Das sind die beliebtesten Arbeitgeber der Schweiz

Damit Schweizer Angestellte gern bei ihrer Firma arbeiten, braucht es mehr als einen grossen internationalen Namen oder einen dicken Lohn. Das zeigen die diesjährigen Umfrageergebnisse des Beratungsunternehmens Great Place to Work.

Herr Hermann*, was ist bei Schweizern das Top-Kriterium für einen guten Arbeitgeber?

Es gibt zwei konstante Werte: Wertschätzung und Perspektive. Neu erkennen wir, dass es Mitarbeitenden zunehmend wichtig ist, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten.



Der Lohn ist also zweitrangig?

Nein, die Bezahlung ist eine der Grundlagen für zufriedene Mitarbeiter. Wichtiger als die absolute Lohnhöhe ist aber die empfundene Fairness. Firmen ohne hohe Löhne geniessen oft eine bessere Wahrnehmung als solche mit überdurchschnittlichen, aber unfair erlebten Löhnen.



Welche Rolle spielen die Chefs?

Eine zentrale Rolle. Bei den Arbeitgebern, die ausgezeichnet wurden, halten 82 Prozent der Befragten ihre Führungskräfte für kompetent. Der Schweizer Durchschnitt liegt bei nur 50 Prozent.



Zum besten Arbeitgeber gekürt wurde 2019 erstmals ein rein schweizerisches Unternehmen: Sensirion mit Sitz in Stäfa. Die Firma stellt Sensoren her, die in Medizin-, Industrie- und Automobilanwendungen eingesetzt werden.

Gemäss Firmenangaben profitieren die Angestellten von zahlreichen Goodies. So bietet Sensirion etwa ein vergünstigtes Handy-Abo oder eine Privatversicherung. Auch der «gemeinsame Spass» wird grossgeschrieben, etwa beim Freitagsbier auf der Dachterrasse oder beim Firmen-Skitag.

Überraschende Nummer 2

Rang zwei geht dieses Jahr an DHL Express (Schweiz). In der Branche der Paketzustellung gab es in der Vergangenheit immer wieder Kritik von Angestellten, unter anderem wegen langer Arbeitszeiten und hoher Belastung.

Insofern sei die gute Platzierung sehr erfreulich, sagt Michael Hermann, CEO von Great Place to Work in der Schweiz. «Auch bei herausfordernden Arbeitsbedingungen mögen die meisten Angestellten ihren Job bei DHL.» Eine wichtige Rolle spiele dabei sicher, dass beim Paketunternehmen viele Mitarbeiter ohne langjährige Berufsausbildung beschäftigt sind und für sich eine gute Perspektive erhalten.

Welche grossen und mittleren Unternehmen es dieses Jahr in die Top 5 geschafft haben, sehen Sie im Video oben.

Google und McDonald's nicht dabei

Nicht in den Top 5 der besten Arbeitgeber vertreten sind dieses Jahr international bekannte Namen wie Google, Ikea, Cisco oder McDonald's. Laut Hermann haben diese Firmen entweder nicht bei der Befragung mitgemacht oder tun dies nur im Zweijahresrhythmus.

Bei der diesjährigen Umfrage haben 50'000 Schweizer Angestellte aus 200 Firmen mitgemacht. Die Befragten können anonym ihre Meinung zu Themen wie Respekt und Wertschätzung, Stolz auf das Unternehmen oder Lohnfairness abgeben. Welche Firmen am schlechtesten abschneiden, gibt Great Place to Work nicht bekannt. Es vermeldet nur jene Arbeitgeber namentlich, die ausgezeichnet werden.

