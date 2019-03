Wenn es um die Qualität der Flughäfen geht, ist Asien das Nonplusultra: Gleich sechs asiatische Airports haben es dieses Jahr in die Top Ten im Ranking der besten Flughäfen der Welt geschafft. Grundlage der Hitliste ist eine weltweite Umfrage unter Passagieren aus 100 Ländern, die das britische Luftfahrtinstitut Skytrax jedes Jahr durchführt. Mit rund 13 Millionen Teilnehmenden ist es die weltweit grösste Erhebung bezüglich Kundenzufriedenheit im Luftverkehr.

Unangefochten an der Spitze steht auch dieses Jahr wieder der Changi Airport in Singapur. Was diesen Flughafen so speziell macht, sehen Sie im Video oben.

Mit dem Flughafen Zürich ist auch ein Schweizer Airport in den Top Ten vertreten. Er hat im Verlgleich zum letzten Jahr allerdings einen Rang eingebüsst. In der Unterkategorie «World’s Best Airport Security» hat Zürich dieses Jahr den ersten Platz ergattert.

Welche Flughäfen es sonst noch in die Top Ten geschafft haben, sehen Sie in der Bildstrecke.

Das sind die besten Flughäfen der Welt



