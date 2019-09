Das sind die besten Start-ups der Schweiz

Die Schweiz gehört weltweit zu den innovativsten Volkswirtschaften und führt regelmässig entsprechende Ranglisten an. So tummeln sich hierzulande auch Hunderte Start-ups. Die Organisation Venturelab hat kürzlich in Zürich zum 9. Mal die 100 besten Schweizer Technologie-Start-ups aus den Bereichen Software, Drohnen, Biotech sowie Fin- und Medtech gekürt.

In der Jury sitzen 100 Investoren und Start-up-Experten und wählen die vielversprechendsten Jungunternehmen. Die gekürten Firmen der letzten Jahre haben insgesamt über 4 Milliarden Franken bei Investoren gesammelt und generierten 8700 Jobs. Das sind die diesjährigen Gewinner:

AKW-Inspektionen mit Drohnen

Den ersten Platz belegt Flyability. Das 2014 gegründete Lausanner Start-up entwickelt spezielle Drohnen, die in engen und unzugänglichen Räumen geflogen werden können. Mit den Fluggeräten lassen sich so Inspektionen in Höhlen oder an Gebäuden wie Kernkraftwerken sowie Energie-, Chemie- und Bergbauanlagen durchführen, ohne Menschen zu gefährden. Die Gründer Adrien Briod und Patrick Thévoz haben bisher über 15 Millionen Franken Investitionsgelder gesammelt und beliefern weltweit mehr als 350 Kunden.

Geräte für Diagnose von Krebsgewebe

Auf dem zweiten Platz ist das Lausanner Start-up Lunaphore. Es entwickelt Geräte für die Diagnose von Krebsgewebe. In diesem Jahr hat das 2014 gegründete Unternehmen mit 30 Mitarbeitern das erste Gerät auf den Markt gebracht. Damit sollen Gewebetests ganz einfach und innert kurzer Zeit durchgeführt werden können. Das Start-up hat bereits 15 Millionen Franken Fremdkapital aufgenommen und kooperiert etwa mit dem amerikanischen Medtech-Konzern Perkins Elmer.

Armband gibt die fruchtbaren Tage an

Das Zürcher Start-up Ava belegt Rang drei. Es stellt ein Armband her, mit dessen Hilfe Frauen ihre fruchtbaren Tage tracken können. Ebenso gibt das Band Auskunft über die Schwangerschaft und die allgemeine Gesundheit. In einer App werden die Infos angezeigt. Zwei Jahre nach der Gründung brachte Ava das Armband 2016 in den USA auf den Markt. Mittlerweile kann man das Gerät auch in der Schweiz und 35 weiteren Ländern kaufen. Mitgründerin Lea von Bidder wird Anfang nächsten Jahres neue Chefin des Unternehmens.