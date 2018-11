Vor diesen fünf Gefahren fürchten sich die Firmen

Für Unternehmen gibt es nicht nur die Gefahr, mit dem eigenen Produkt oder der eigenen Dienstleistung zu scheitern. Auch etliche externe Risiken können Firmen in die Knie zwingen. So haben Schweizer Unternehmen mit Abstand am meisten Angst vor Cyberattacken. Das ist das Resultat des «WEF Global Risk Report», den die Zurich Versicherung zusammen mit dem WEG World Economic Forum erarbeitet hat.

Der Bericht nennt die die weltweit grössten regionalen Risiken für Firmen. Ausgangspunkt ist eine weltweite Befragung von rund 12'000 Unternehmern und Managern aus gut 130 Ländern. In der Schweiz haben die Firmen vor den folgenden fünf Risiken am meisten Angst:

• Risiko 1: Cyberattacken

Bereits im letzten Jahr waren viele europäische Firmen Ziel von Cyberattacken. Laut Report deuten Schätzungen darauf hin, dass im Vergleich zur Vorjahresperiode die Cyberangriffe im ersten Quartal 2018 um rund ein Drittel gestiegen sind. «Kein Risiko hat in der Schweizer Wirtschaft derart an Bedeutung gewonnen wie die Cyberkriminalität», sagt Stephan von Watzdorf, Leiter Cyberrisik Zurich Schweiz. Mittlerweile besteht die Angst in allen Branchen. Beliebte Ziele von Cyberattacken seien kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Diese hätten nur begrenzte finanzielle Mittel zur Verfügung, um in ihre IT-Sicherheit zu investieren, so der Report.

• Risiko 2: Anlageblasen

Das zweitgrösste Risiko sehen die Schweizer Firmen in Anlageblasen. Die Angst hat vor allem in der Zeit nach der Finanzkrise zugenommen. Grund ist die expansive Geldpolitik der Zentralbanken, die die Wirtschaft befeuern soll. Es wird daher befürchtet, dass die geldpolitischen Massnahmen, wie etwa milliardenschwere Anleihekäufe, den Wert von Aktien und anderen Anlageklassen in den letzten Jahren künstlich in die Höhe getrieben haben. Eine Abkehr von der lockeren Geldpolitik könnte daher diese Blasen platzen lassen, so die Angst der Firmen.

• Risiko 3: Migration

Gefürchtet werden auch politische Entscheide, die die Wirtschaft tragen muss. So sorgt der Umgang mit den gewaltigen Flüchtlingsströmen vor allem in Europa dafür, dass die politischen Lager immer weiter auseinanderdriften oder der Populismus Auftrieb erhält. Stichworte sind hier die Masseneinwanderungsinitiative, Brexit oder Fachkräftemangel als Folge der Migrationspolitik. Die Unternehmen haben Angst, dass diese auch künftig die Geschäfte belasten könnte.

• Risiko 4: Datenbetrug und -diebstahl

Nicht nur der Datenskandal bei Facebook hat die Angst vor Missbrauch von persönlichen Informationen befeuert. Auch viele andere Fälle von gehackten Kundenkonten, Mobiltelefonen oder Computern beunruhigen. Das Risiko, Opfer eines Datendiebstahls zu werden, wird zudem immer grösser, weil sich der Alltag immer mehr in den Online-Bereich verlagert. Die Verbreitung moderner Bezahlsysteme, das Bezahlen mit Kreditkarte und das Einkaufen im Netz nehmen rasant zu. Das Risiko, selber Opfer eines Datenbetrugs oder -Diebstahls zu werden, erachten die Schweizer Firmen daher als sehr hoch.

• Risiko 5: Zusammenbruch des Finanzsystems

In der letzten Finanzkrise sind etliche Finanzmechanismen- und Institutionen ausgefallen oder kollabiert. Banken rund um die Welt sind verschwunden, Kunden konnten an Geldautomaten kein Geld mehr abheben und Länder mussten aus dem Schuldensumpf gezogen werden. Das hallt nach. Schweizer Firmen machen sich daher grosse Sorgen um die Gesundheit des Finanzsektors. Entsprechende Risiken gewichten die Unternehmer besonders stark.

