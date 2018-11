Das sind die speziellsten Reichen der Schweiz

Die Superreichen der Schweiz sind mehr als steinreich. Einige von ihnen zeichnen sich durch ihre Familiengeschichte, ihren Einfallsreichtum oder ganz einfach durch ihr Alter aus. 20 Minuten hat die Liste, die das Schweizer Wirtschaftsmagazin «Bilanz» jährlich zusammenstellt, genauer angeschaut und jene Reichen herausgepickt, die besonders auffallen:

Der Instagram-Poser

Der deutsche Modedesigner Philipp Plein hat mit seinem eigenen Label ein Vermögen gescheffelt. Dieses soll sich auf 150 bis 200 Millionen Franken belaufen. Seine Luxuskleider sind vor allem in Asien der Renner. Die Firma des 39-Jährigen hat ihren Sitz im Tessin. Auf Instagram postet er gerne Bilder aus seinem Luxusleben, gern auch mit Freundin Justyna Gradek.

Der Frühreife

Noah Liebherr aus der Familie rund um den gleichnamigen Baumaschinenhersteller eifert schon mit 18 Jahren dem Unternehmergeist seines Urgrossvaters Hans Liebherr nach. Der Teenager hat eine App namens ClassOwl mitentwickelt. Sie hilft Lehrern dabei, Hausaufgaben digital zu verteilen. Das Vermögen seiner Familie wird auf 300 bis 350 Millionen Franken geschätzt.

Das Tech-Urgestein

Neu in der Liste ist Urs Hölzle. Seit 20 Jahren ist der Schweizer Technologiechef von Alphabet, dem Mutterkonzern von Google, und hat dabei über Aktien und Optionen ein geschätztes Vermögen von 900 bis 1000 Millionen Franken angehäuft. Hölzle ist nach den Gründern Larry Page und Sergey Brin der dienstälteste Mitarbeiter im Google-Konzern, wie die «Bilanz» schreibt. Er war der siebte Mitarbeiter der Suchmaschine.

Der Jüngste

Der 27-jährige Maurice Burger leitet als VR-Präsident der PKZ Holding das Modeunternehmen seines vor drei Jahren verstorbenen Vaters Olivier Burger. Die Familie besitzt ein geschätztes Vermögen von 150 bis 200 Millionen.

Der Risiko-Profi

Mit einem Klavier aus einem Flugzeug springen – für Ariel Lüdi ist das kein Problem. Der Ex-Stuntman hat diesen Job zwar schon lange an den Nagel gehängt, aber das Risiko ist sein Beruf geblieben: Lüthi zählt zu den gefragtesten Wagniskapitalgebern der Schweiz. Sein Vermögen wird auf 150 bis 200 Millionen Franken geschätzt.

Der Findige

Andreas Jacobs (54) will sich von Albert Darboven, Chef der gleichnamigen Hamburger Kaffeerösterei, adoptieren lassen, um die Führung dessen Firma übernehmen zu können. Jacobs ist bereits selbstständiger Unternehmer und sitzt im Verwaltungsrat und Beirat von Firmen wie Dr. Oetker und Louis Dreyfus. Das Vermögen der Familie Jacobs wird auf 12 bis 13 Milliarden Franken geschätzt.

Die Bescheidene

Die Deutsche Stella Ahlers steht seit 13 Jahren an der Spitze der Männermodefirma Ahlers. Im Portfolio hat sie Marken wie Pierre Cardin oder Baldessarini. Ahlers hat an der Universität Luzern in Theologie promoviert und lebt am Zürichsee. Das Thema ihrer Dissertation war die Gleichstellung der Frau in Staat und Kirche. In der «Zeit» beschreibt sie sich selber als unauffällig. Ihr Vermögen wird auf 100 bis 150 Millionen Franken geschätzt.

Der Ideenreiche

Dieter Meiers Vermögen wird auf 150 bis 200 Millionen Franken geschätzt. Zu verdanken hat er dies vor allem geerbten Wertpapieren. Meier investiert das Geld fleissig in verschiedene Projekte wie seine Musik, aber auch Nussplantagen und seit neustem seine Schokoladenlabel «Oro de Cacao». Mit diesem ist ihm, wie die «Bilanz» schreibt, nun ein Coup gelungen. Starbucks will seine zuckerarme Schokolade in Edelfilialen anbieten und Unilever seine Magnum-Glacés damit überziehen.

Die traumatisierte Erbin

Marina Ruiz-Picasso ist die Enkelin von Pablo Picasso und verkauft regelmässig Werke ihres berühmten Künstlergrossvaters, den sie kaum kannte. Ein grosser Teil des Verkaufserlöses fliesst in Wohlfahrtsprojekte. Gegenüber dem «Guardian» sagte sie, dass der Verkauf der Kunst für sie «heilend» sei. Er helfe ihr, ihre traumatische Kindheit zu verarbeiten: Ruiz-Picassos Eltern waren Alkoholiker. Ihr Vermögen wird auf 1,5 bis 2 Milliarden Franken geschätzt.

Das Glamourpaar

Michelle und Tomaso Trussardi-Hunzikers Familienvermögen wird auf 250 bis 300 Millionen Franken geschätzt. Dies vor allem dank Tomasos Beteiligung am Modekonzern Trussardi. Aber auch Michelle ist unter die Unternehmerinnen gegangen. Sie ist an The Good Vibes Company beteiligt. Diese stellt Naturkosmetik und Babyprodukte her.

Der Älteste

Robert Heuberger ist mit seinen 96 Jahren der älteste unter den 300 Reichsten. Sein Sohn Günter räumt im Immobilienkonzern kräftig auf, das Vermögen ist inzwischen auf 100 bis 150 Millionen Franken geschmolzen.

