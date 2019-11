Unter den Reichsten hat es auch einen Viehzüchter

702 Milliarden Franken beträgt das Vermögen der 300 reichsten Menschen in der Schweiz. Das schreibt das Wirtschaftsmagazin «Bilanz» in der diesjährigen goldenen Ausgabe. 20 Minuten hat sich die Liste angeschaut – diese Reichen fallen besonders auf:

Umfrage Die Superreichen der Schweiz ... ... haben das Geld verdient und ich gönne es ihnen.

... sind viel zu reich. Niemand sollte so viel Geld besitzen!

... leben in einer anderen Welt und interessieren mich nicht.

... haben ein schönes Leben. Ich wäre auch gerne so reich!

Der Oscar-Kandidat

Hans G. Syz ist Präsident der Bank Maerki Baumann, die sich im Besitz seiner Familie befindet. Das Vermögen der Familie wird auf 300 bis 350 Millionen Franken geschätzt. Syz beschränkt sich aber nicht aufs Banking, sondern er ist auch Filmproduzent. Die Schweiz schickt den von Syz produzierten Film «Wolkenbruch» dieses Jahr ins Oscar-Rennen in der Kategorie «bester internationaler Film». Der Zürcher Michael Steiner hat bei der Komödie Regie geführt.

Der Instagram-Poser

Der deutsche Modedesigner Philipp Plein hat mit seinem eigenen Label ein Vermögen gescheffelt, das sich auf 250 bis 300 Millionen Franken beläuft. Seine Luxuskleider sind vor allem in Asien der Renner. Die Firma des 40-Jährigen hat ihren Sitz im Tessin. Auf Instagram postet er gern Bilder aus seinem Luxusleben. Und er hat ein Flair fürs Theatralische: An der Milan Fashion Week etwa trat er selbst mit einer elektrischen Gitarre auf dem Laufsteg auf.

Der Katholiken-Clan

Die rund 15 Milliarden Franken schwere Unternehmerfamilie Brenninkmeijer ist nicht nur für ihre Bekleidungskette C&A bekannt, sondern auch für ihre streng katholische Ausrichtung. Laut « Spiegel online » müssen geschäftsführende Partner im Unternehmen Mitglieder der katholischen Kirche sein. Die katholischen Werte sind den Clan-Mitgliedern so wichtig, dass früher Familienmitglieder aus dem inneren Kreis ausgeschlossen wurden, wenn sie sich etwa scheiden liessen. Diese Regelung wurde allerdings mittlerweile gelockert.

Der Schoggi-Weltmeister

Elias Läderach ist Weltmeister der Chocolatiers. Der 30-Jährige gewann vor einem Jahr den WM-Titel an den World Chocolate Masters in Paris. Er gehört zur Familie Läderach, deren Vermögen auf 200 Millionen Franken geschätzt wird. Beim Familienbetrieb verantwortet Elias Läderach die Entwicklung und Produktion. Er und sein Bruder David gehören zu den jüngsten Personen auf der Liste der «Bilanz».

Die Picasso-Erbin

Die in Genf ansässige Marina Ruiz-Picasso ist die Enkelin des spanischen Künstlers Pablo Picasso. Die Erbin hält aber nicht viel von ihrem Vorfahren, der die Ehe ihrer Eltern zerrüttet haben soll. Ruiz-Picasso verkauft die ihr hinterlassenen Kunstwerke vorzu: Laut «Bilanz» beläuft sich der Erlös aus diesen Verkäufen auf mehrere Hundert Millionen Franken – ihr Gesamtvermögen wird auf bis zu 1,5 Milliarden Franken geschätzt.

Der Viehzüchter

Früher war Daniel Vasella Chef beim Pharma-Konzern Novartis – heute züchtet der 66-Jährige Vieh: Auf einer 6500 Hektaren grossen Farm in Uruguay hat Vasella 3500 Rinder, zwischen 2000 und 3000 Schafe, 70 Arbeitspferde und einige Schweine. Nach Uruguay reist er jedoch lediglich zweimal im Jahr – der rund 400 Millionen Franken schwere Verwaltungsrat von Pepsi und American Express ist in Risch am Zugersee wohnhaft.

Der Allrounder

Walter Frey ist Patron der Emil-Frey-Gruppe und der grösste Autohändler Europas. Der 76-Jährige mit einem geschätzten Vermögen von 3 Milliarden Franken beschränkt sich aber längst nicht auf dieses Geschäft: Frey betreibt Parkplätze, Waschanlagen, Leasing und Vermietung. Dazu kommen ein Hotel, ein Reisebüro, Quartierzeitungen sowie eine Pferdezucht.

Die kanadische Schweizerin

Die aus Kanada stammende Sängerin Shania Twain hat vor ein paar Jahren die Schweizer Staatsbürgerschaft erhalten. Dafür gab sie den US-Pass ab. Nun erobert sie als Kanada-Schweizerin Las Vegas: Am 6. Dezember startet Twain eine Reihe von Konzerten im Planet Hollywood Resort & Casino. Die mit dem Schweizer Geschäftsmann Frédéric Thiébaud verheiratete Musikerin hat ein Vermögen von 400 bis 450 Millionen Franken.