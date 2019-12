Nestlé ist wertvollster Konzern Europas

Das wertvollste Unternehmen der Welt kommt in diesem Jahr erstmals aus Saudiarabien: Nach seinem Börsengang im Herbst wird der Ölriese Saudi Aramco mit 1,88 Billionen Dollar bewertet. Das zeigt eine Erhebung der Unternehmensberatung EY.

Dominiert wird die Börsen-Rangliste 2019 ansonsten wie gehabt von den USA. Von dort kommen sieben der zehn am höchsten bewerteten Unternehmen der Welt: Apple hat mit einem Börsenwert von 1,29 Billionen Dollar Microsoft überholt, das die Top 10 vor zwölf Monaten noch angeführt hatte.

Nestlé teuerster Konzern Europas

Dahinter folgen Internet-Riesen wie die Google-Mutter Alphabet oder Facebook. Insgesamt sind sieben Konzerne in den Top-10-Unternehmen mit digitalem Geschäftsmodell.

In den Top 100 sind aber auch hiesige Unternehmen vertreten. So kommt die Nummer eins in Europa aus der Schweiz: Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé wird an der Börse mit 323 Milliarden Dollar bewertet und belegt damit weltweit Rang 16.

Welche Schweizer Konzerne sonst noch in der Rangliste auftauchen und welche Unternehmen am teuersten sind, sehen Sie im Video oben.



