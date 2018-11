«Das Arbeitsklima treibt mich an, nicht der Bonus»

Die Mitarbeiter der Migros-Bank erhalten künftig keinen Bonus mehr. Das Geldhaus teilte diese Woche mit, entsprechende variable Vergütungen zu streichen. Dafür werden die Fixlöhne erhöht. Auch bei vielen anderen Firmen gibt es keine Boni. Dafür locken zum Teil andere Goodies. So gewährt etwa das Zürcher Fintech-Unternehmen Advanon seinen Mitarbeitern unbegrenzte Ferientage und die Rückerstattung von privaten Ferienausgaben.

«Mit Boni motivieren zu wollen, ist schon fast traurig»



Herr Buckmann*, haben Boni ausgedient?

Sie sind ein Relikt aus vergangenen Jahrzehnten. Studien zeigen, dass man die Leute immer weniger mit Boni locken kann. Daher haben solche klassischen Vergütungsmodelle langfristig keine Zukunft. Wenn Firmen glauben, sie könnten nur noch mit Boni Top-Leute motivieren, ist das schon fast traurig.



Geld ist doch wichtig?

Wichtig ist ein angemessener Lohn. Auch mal eine Prämie für eine ausserordentliche Leistung ist eine gute Sache. Aber jüngere Generationen wollen nicht mehr, dass ihre Wertschätzung im Job bloss anhand der Boni gemessen wird. Sie wollen ein ehrliches Danke. Auch Freizeit und Zeit für die Familie werden immer wichtiger.



Was motiviert denn, im Job mehr zu leisten?

Wenn die Arbeit spannend ist und man mit ihr etwas bewegen kann. Ganz wichtig ist die Stimmung und der Umgang im Team. Kündigungsgrund Nummer eins ist mit Abstand eine chlechte Firmenkultur, nicht etwa ein zu tiefer Lohn. Auch Freiheiten in der Arbeitsgestaltung schlagen jedes Boni-System um Welten.



Können mehr Ferien und flexible Arbeitsmodelle Boni ersetzen?

Gefährlich wird es, wenn ein Bonus schon zur Gewohnheit geworden ist. Nimmt man jemandem diesen weg, dann wird das als negativ empfunden. Diese Mitarbeiter kann man dann schlecht mit Alternativen wie etwa mehr Ferien bei Laune halten. Wo man Boni streicht, sollte man aber mindestens den Fixlohn erhöhen. (DOB)



*Jörg Buckmann ist Personalexperte und unterhält den Blog

Für viele Arbeitnehmer ist klar: Ein fetter Bonus macht bei der Arbeit nicht glücklicher. Leser erzählen, was für sie im Job wirklich motivierend ist.

• «Sinnvolle Arbeit»:

Marc:: «Ich bin froh, dass es in meinem Job nicht um Geld, Umsatz oder mehr Rendite geht. Stattdessen steht der Mensch im Mittelpunkt. Und für den Menschen bin ich gerne bereit, mehr zu leisten als nur dem Geld zuliebe, so wie ich das in alten Jobs getan habe. Ich kriege weder eine Lohnerhöhung noch einen Bonus oder irgendwelche Extras. Durch eine sinnvolle Aufgabe bin ich aber topmotiviert.»

• «Wertschätzung ist viel wichtiger»:

Maurus: «Solange ich für meine Arbeit einen entsprechenden (gerechten) Fixlohn erhalte, ist ein Bonus kein Thema. Viel wichtiger ist die Wertschätzung meines Arbeitgebers und meines Vorgesetzten mir gegenüber. Wertschätzung kann man nicht mit Geld abgelten. Was nützt mir ein Bonus, wenn ich mich täglich zur Arbeit quäle? Dann wird der Bonus schnell einmal zu einer Art Schmerzensgeld. Und das kann auf die Dauer nicht die Lösung sein.»

«Geld ist nicht alles»

Stella: «In unserer Firma wurde das Stempeln abgeschafft. Ich bin ein normaler Büezer und kann zwischen 6.30 und 9.30 Uhr im Geschäft eintrudeln. Wenn die Arbeit gemacht ist, dann kann ich meinen Sohn am späten Nachmittag von der Kindertagesstätte abholen. Mit dieser Regelung sind alle ausgeglichen und stressfrei. Das motiviert. Geld ist nicht alles.»

• «Wer nicht gern arbeitet, soll neuen Job suchen»:

Louis: «Wer nur des Lohnes oder der Boni wegen zur Arbeit geht, übersieht meiner Meinung nach die wichtigsten Aspekte von Arbeit: Erfüllung, geregelter Tagesablauf, soziale Kontakte. Das sind Dinge, die man mit keinem Bonus auf der Welt kaufen kann. Wer nicht gern arbeitet oder sich des Geldes wegen zur Arbeit quält, sollte sich eine andere Arbeit suchen, auch wenn dadurch der Bonus entfällt.»

• «Tolle Arbeitskolleginnen»:

Marianne: Meine Arbeit ist schlichtweg mein Traumjob. Ich bin sozusagen meine eigene Chefin. Das heisst, ich kann mir meine Arbeit frei einteilen und habe selbst Kompetenz. Am Ende muss einfach alles fertig sein. Die allerwichtigste Motivation ist, ein tolles Produkt herauszubringen, das allen gefällt. Und tolle Arbeitskolleginnen zu haben, ein Umfeld, in dem kein Neid und Mobbing herrscht. Branchenbezogen ist mein Lohn eher im tieferen Segment anzusiedeln. Klar, es dürfte immer mehr sein, aber dass ich in meinem Job glücklich bin, ist mir viel wichtiger.»

• «Ich habe keine feste Arbeitszeit»:

Reto: «Ich arbeite im Verkauf von Maschinen im Aussendienst. Neben Firmenwagen und Handy, die ich privat nutzen darf, erhalte ich noch eine Umsatzprovision von 1500 Franken, wenn es gut läuft. Dazu kann ich meine Termine selbst einteilen und habe keine feste Arbeitszeit. Dieser Job ist der Hammer. Ich muss aber auch viel dafür tun und auch mal am Wochenende erreichbar sein.»