Das wird der grösste Börsengang aller Zeiten

Saudiarabien steuert mit dem weltgrössten Ölkonzern Aramco auf einen der grössten Börsengänge aller Zeiten zu. Das Staatsunternehmen erhielt am Sonntag von der nationalen Aufsichtsbehörde grünes Licht für eine Notierung am heimischen Aktienmarkt.

Warum wäre der Börsengang so historisch?

Aramco könnte das wertvollste Börsenunternehmen der Welt werden. In Banken- und Unternehmenskreisen wird eine Bewertung von etwa 1,5 Billionen Dollar als realistisch bezeichnet. Damit läge Aramco deutlich vor den US-Technologieriesen Microsoft und Apple, die auf rund eine Billion Dollar kommen.

Wann gehts an die Börse?

Ein konkreter Zeitplan für den bereits seit rund drei Jahren avisierten Sprung auf das Handelsparkett wurde zunächst nicht genannt. Laut Berichten könnte der 11. Dezember in Frage kommen. Die saudiarabische Marktaufsicht erklärte, die IPO-Genehmigung gelte für sechs Monate. Der Börsenprospekt mit Informationen für Investoren soll laut Aramco am kommenden Samstag veröffentlicht werden. In den nächsten Tagen solle es aber bereits Vorgespräche mit Investoren geben. Vorerst könnten Insidern zufolge ein bis zwei Prozent der Anteile platziert werden.

Wie viele Aktien werden an die Börse gebracht?

Im Gespräch sei ein Emissionsvolumen von 20 bis 40 Milliarden Dollar. Damit wäre Aramco nicht nur das wertvollste Unternehmen an der Börse, sondern es könnte auch der bislang grösste Börsengang der Welt werden. Seit 2014 hält der chinesische Internetriese Alibaba mit 25 Milliarden Dollar den Spitzenplatz.

Wie profitabel ist Aramco überhaupt?

Die Firma gilt als das profitabelste Unternehmen der Welt. In den ersten neun Monaten 2019 lag der Nettogewinn bei 68 Milliarden Dollar, der Umsatz bei 244 Milliarden Dollar. Zu den Banken, die den Börsengang begleiten, gehören die US-Grossbanken Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley sowie das britische Institut HSBC und Credit Suisse.

Wer besitzt derzeit Aramco?

Die Firma ist in saudiarabischem Staatsbesitz. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman will mit den Einnahmen den Umbau der Wirtschaft vorantreiben und das Königreich weniger abhängig vom Öl- und Gasgeschäft machen.

Wessen Idee war der Börsengang?

Den Börsengang hatte der Kronprinz bereits Anfang 2016 ins Spiel gebracht. Er ist Teil seines Vorstosses für eine Reform und Modernisierung der saudiarabischen Wirtschaft. So plant er etwa ein gigantisches Infrastrukturprojekt zwischen dem Roten Meer und dem Golf von Akaba, wo sich Unternehmen aus allen möglichen Branchen wie der Energie- und Wasserwirtschaft, der Biotechnologie und der Unterhaltungsbranche ansiedeln sollen.

Warum ist der Konzern noch nicht an der Börse?

Der Schritt auf das Parkett verzögerte sich immer wieder. Zuletzt gab es zudem noch Sorgen wegen der Angriffe der Huthi-Rebellen aus dem benachbarten Bürgerkriegsland Jemen auf saudiarabische Ölanlagen Mitte September, die einen grossen Teil der Produktion des Landes zeitweise lahmlegten. Der Konzern versuchte nun erneut, Investoren zu beruhigen. Die Angriffe dürften keine wesentlichen Folgen für das Geschäft und die Finanzen des Unternehmens haben, erklärte er.

(reu/rkn)