Decathlon lässt Kunden für geklaute Päckli haften

Wer bei einem Onlinehändler einkauft, schaut auf die Produkte und Preise, aber meist nicht auf die Lieferbedingungen. Für 20-Minuten-Leser B.R. sind die aber zum Knackpunkt geworden. Er bestellte beim Sportausrüster Decathlon ein Zelt, das nach der Auslieferung geklaut wurde. Er musste erst mal selbst für den Schaden in Höhe von 150 Franken haften und stand ohne Zelt da.

Umfrage Ist bei Ihnen auch schon ein Paket weggekommen? Ja, aber der Händler hat es ersetzt.

Auch ich musste dafür haften.

Noch nie.

Nein, ich bestelle nichts.

«Ich bin echt enttäuscht, dass ich für den Verlust verantwortlich gemacht wurde», sagt B.R. Er hatte bei der Bestellung extra angegeben, das Paket hinter der Haustür in einem geschützten Bereich abzustellen. Der Lieferdienst XPOLogistics stellte das Paket aber davor ab, weil er die Haustür nicht öffnen konnte. Das sei mit dem Vertrag von Decathlon konform. Als Beweis für die Auslieferung gab es für B.R. ein vom Lieferdienst gemachtes Foto des abgestellten Pakets vor der Tür, das nie bei ihm ankam.

Decathlon lenkt ein

Für Decathlon war der Fall zunächst korrekt abgeschlossen. Eine Mitarbeiterin verwies Leser B.R. in einem Mail auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Sporthändlers. Die Lieferung erfolge immer «frei Bordsteinkante» und niemals bis zur Haustür oder auf die Etage, heisst es dort. Und weiter: «Da Decathlon nicht mehr verantwortlich ist, sobald das Paket geliefert wurde, danken wir Ihnen, dass Sie sich bei Verlust und/oder Diebstahl direkt an die Post wenden.»

Auf Nachfrage von 20 Minuten lenkt dann aber ein Decathlon-Sprecher Romain Robert ein: «Rechtlich gesehen hat unser Kundendienst zwar richtig gehandelt, aber wir wollen 100 Prozent glückliche Kunden.» Deswegen erhalte B.R. sein Geld zurück oder eine neue Lieferung des Zeltes. «Wir versuchen immer, eine Lösung zu finden.» Es komme jedoch selten vor, dass Lieferungen abhanden kommen.

Rein rechtlich muss der Kunde haften

Laut dem Konsumentenforum ist es tatsächlich so, dass der Verkäufer den Vertrag erfüllt, sobald die Ware dem Spediteur übergeben wurde. Das Verlustrisiko geht damit auf den Besteller über. «Der Spediteur seinerseits erfüllt seinen Vertrag, sobald er die Sache rechtmässig abgeliefert hat», sagt Matthias Haari vom Komsumentenforum.

Einzelne Anbieter praktizieren aber kulantere Ausnahmen und haben dies in ihren Geschäftsbedingungen festgelegt, heisst es hierzu bei der Stiftung Konsumentenschutz.« Es wäre also vor Bestellung nützlich, zu dieser Frage einen Blick aufs Kleingedruckte der Versandhändler zu werfen», sagt Konsumentenschützerin Sara Stalder.

Zalando erstattet den Preis zurück

Beim Onlinehändler Zalando ist es nach eigenen Angaben so, dass Kunden in der Regel den Preis für die Bestellung zurückerhalten, wenn diese verloren geht. Ein Fall wie bei B.R. komme aber selten vor. Die Lieferoption «vor der Haustür» gebe es bei Zalando nicht, sagt Sprecherin Barbara Debowska.

Digitec-Galaxus gibt sich kulant. «Wir übernehmen grundsätzlich alle Verlust- und Schadensfälle von den Bestellungen, die wir verschicken», sagt Sprecher Tobias Billeter auf Anfrage. Die einzige Ausnahme sei, wenn der Empfänger bei der Post eine Zustellermächtigung für Pakete hinterlegt habe. Päckli würden in der Schweiz glücklicherweise selten gestohlen. Wer auf Nummer sicher gehen wolle, könne Bestellungen auch direkt in einer Filiale des Onlinehändlers abholen, so Billeter.