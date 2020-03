Geisterflüge für die Quote – Swiss sperrt sich noch

Fluggesellschaften haben wegen des Coronavirus zahlreiche Flüge gestrichen. Bei der Swiss sind es bis zu 50 Prozent. Es entstehen Milliardenschäden. Doch mit den gestrichenen Flügen stehen die Airlines vor einem weiteren Problem: Laut einer EU-Regel müssen sie mindestens 80 Prozent der Flüge in einer Saison durchführen. Ansonsten verlieren sie die begehrten Start- und Landerechte, die sogenannten Slots.

Nur um die Quote zu erfüllen, führen einige Fluggesellschaften bereits «Geisterflüge» durch, wie die britische ««Times»» schreibt. Ohne Passagiere, aber dennoch mit hohem Kerosinverbrauch und ohne wirtschaftlichen Nutzen. Die Swiss macht dieses Spiel noch nicht mit, obwohl auch sie die Quote erfüllen muss, wie ein Sprecher gegenüber der «Luzerner Zeitung» sagt.

Die Branche will nun, dass die Quote von 80 Prozent zumindest bis Ende Juni nicht mehr erfüllt werden muss. Die europäische Vereinigung der Slot-Koordinatoren beantragte am Sonntag eine entsprechende Aussetzung der Regel bei der zuständigen EU-Kommission, wie Peter Dellenbach von der Schweizer Slot Coordination in dem Bericht sagt. In den nächsten Tagen soll die Entscheidung der Kommission fallen. Laut dem Bundesamt für Zivilluftfahrt gab es solche Ausnahmen etwa schon bei der Sars- und der Bankenkrise.

