Der Abfall im Meer besteht vor allem aus Zigaretten

Zigarettenstummel mögen klein sein, doch es gibt so viele davon, dass sie den grössten Teil des Abfalls in den Weltmeeren ausmachen. Das zeigt eine Studie des «Cigarette Butt Pollution Project». Es werden weltweit 5,5 Billionen Zigaretten hergestellt. Die Filter, die Plastik enthalten, landen in den Ozeanen und stellen dort eine enorme Gefahr für die Tiere dar.

Laut NBC News haben Forscher in 70 Prozent aller Seevögel und 30 Prozent aller Seeschildkröten Rückstände von Zigarettenfiltern entdeckt. Was für Auswirkungen die Stoffe genau auf die Tierwelt haben, wird laufend weiter untersucht.

(rkn)