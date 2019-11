Der Kampf der E-Trucks hat gerade erst begonnen

Es hatte etwas Symbolisches, als Elon Musk kurz nach der Präsentation seines Cybertrucks ein Video mit einem Tauziehen gegen einen Ford F-150 auf Twitter postete. Denn ungeachtet dessen, dass der Vergleich technisch hinkt, hat der Kampf um die Vorherrschaft bei den E-Trucks gerade richtig begonnen. So hat Ford im Frühling die E-Variante seines Bestsellers angekündigt und will diesen bereits 2021 auf den Markt loslassen.

Cybertruck pulls F-150 uphill pic.twitter.com/OfaqUkrDI3 — Elon Musk (@elonmusk) 24. November 2019

Erst in den letzten Tagen wurde zudem bekannt, dass auch die Ford-Tochter Lincoln einen elektrischen SUV zu baut, der 2022 erhältlich sein wird. Ermöglicht wird dieser Plan durch eine 500 Millionen Dollar teure Investition von Ford bei Rivian. Mit dem Geld soll die Produktion von Rivians E-Truck R1S ermöglicht werden, dessen Basis dann für das E-SUV von Lincoln zweitverwertet wird.

Rivian und Bollinger früher

Tatsächlich sind Rivian genau so wie Konkurrent Bollinger mit ihren E-Trucks bedeutend früher dran als Tesla und Ford. Der R1T des E-Start-Ups etwa soll bereits nächstes Jahr in den USA auf den Markt kommen. Mit 650 Kilometern Reichweite, einer Beschleunigung von null auf 100 km/h in drei Sekunden und jede Menge Staufläche muss sich der E-Truck nicht vor Tesla oder Ford verstecken. Zumal sein Design näher bei klassischen US-Pick-Ups liegt als Musks futuristischer Hypertruck.

Auch Bollingers B2 soll 2021 auf den Markt kommen und liegt optisch irgendwo zwischen Hummer und Land Rover Defender. Der B2 kann zwar weder dem Cybertruck noch dem Rivian bei Reichweite und Beschleunigung Paroli bieten, dafür hat er ein cleveres Platzkonzept. Neben einer Zuladung von fünf Tonnen kann die Ladefläche auf eine Länge von 2,44 Metern erweitert werden, der vordere Kofferraum umfasst 396 Liter. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil in den USA, wo Pick-Ups nicht nur Lifestyle sind, sondern vor allem zum Transport genutzt werden.

Knackpunkt Design

Bollinger und Rivian sind also früher dran, Teslas E-Truck punktet dafür mit Reichweite (bis 800 km). Knackpunkt könnte jedoch das Design werden. Denn Pick-Ups sind mit 17 Prozent der Neuverkäufe zwar ein stark wachsendes Segment in den USA, doch ob die Käufer von konservativen Autos wie Ford F-150 oder Raptor auf ein «Blade Runner»-Auto umsteigen muss sich erst zeigen. Zumal der Hypertruck wegen seiner Eckigkeit spöttisch schon mit dem Fiat Mutipla verglichen wurde.

Tesla's neuer "Cybertruck". Da hat Elon Musk anscheinend einen Schützenpanzer mit einem (bisher als hässlichstes Auto aller Zeiten bekannten) Fiat Multipla kreuzen lassen. pic.twitter.com/U8OJr8c5ez — Grantscherm (@Grantscheam) 22. November 2019

Zudem stellt für Experten auch der Vertrieb des Elektro-Pick-Ups ein Problem dar. Denn Tesla verkauft seine Fahrzeuge in den USA bisher nur über das Internet. US-Autokäufer jedoch wollen ein Auto beim Händler testen und sich persönlich einen Eindruck über die Fahrleistungen machen. Auch das fällt bei eher konservativen Truck-Kunden stärker ins Gewicht als etwa beim Model 3.

Allerdings hat Tesla mit seinem Hypertruck auch einen Vorteil. Man mag zwar den grossen Hype der E-Trucks verpasst haben, wenn man Ende 2022, Anfang 2023 auf den Markt kommt. Dafür hat man ein fast flächendeckendes Netzwerk an Superchargern anzubieten. Während die Konkurrenz also mit Betreibern von Ladestationen kooperieren muss, können Tesla-Fahrer ohne Reichweitenangst durch das weite Land cruisen.

