Der Roche-Chef ist jetzt Schweizer

Weil die Schweiz seine Heimat geworden sei, hat sich Severin Schwan, Konzernchef von Roche, einbürgern lassen. Der rote Pass habe ihn und seine Familie rund 3000 Franken gekostet, wie Schwan gegenüber der «Basler Zeitung» sagt.

Das war es dem ehemaligen Österreicher aber wert. Denn der Roche-Chef möchte gern wählen und abstimmen können: «Ich bin ein politisch engagierter Mensch, und ich schätze sehr, dass ich nun die Möglichkeit dazu habe», so Schwan im Interview.

Offene Grenzen sind wichtig

So setzt sich der Konzernchef bereits gegen die Kündigungsinitative der SVP vom 17. Mai ein. Mit der Initiative soll die Personenfreizügigkeit mit der EU beseitigt werden. Doch diese ist gerade für Firmen wie Roche sehr wichtig: Über 50 Prozent der Mitarbeiter aus Forschung und Entwicklung kommen aus dem Ausland, erklärt Schwan. Deshalb sei es sehr wichtig für den Pharmariesen, dass die Grenzen offen bleiben.

Dabei zählt Schwan als Österreicher, der sich einbürgern lässt, zu einer Minderheit: Nur 0,7 Prozent der Österreicher beantragen den roten Pass in der Schweiz.

Das zeigen Zahlen der Eidgenössischen Migrationskommission und der Uni Genf. Sie haben ausgewertet, welche Nationen sich am meisten oder am wenigsten einbürgern lassen. Während Russen am häufigsten Schweizer werden wollen, landen die Österreicher auf dem letzten Platz.

