Schweiz fehlen bald bis zu 500'000 Arbeitskräfte

Der Schweiz gehen die Arbeitskräfte aus. Wenn sich das Beschäftigungswachstum um 1 Prozent pro Jahr fortsetzt – so wie das seit 1960 der Fall ist – fehlen hierzulande in den nächsten zehn Jahren mehr als 300'000 Arbeitskräfte. Das schreibt die UBS in ihrer Studie «Outlook Schweiz».

Umfrage Sind Sie für eine flexible Ausgestaltung des Rentenalters? Nein, das geht gar nicht.

Ich weiss nicht.

Ja, das ist notwendig.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Die Situation könnte für die Unternehmen gar noch schlimmer werden. Denn bleibt die Nachfrage wie in den letzten 15 Jahren mit 1,3 Prozent pro Jahr weiterhin gleich hoch, rechnet die Grossbank gar mit mit einem Mangel von bis zu einer halben Million Arbeitskräften.

Frauen kommen schneller zum Job

Vom Mangel sind aber nicht alle Branchen bedroht. Sondern besonders der Gesundheits- und Pflegebereich. In der Industrie dagegen werden die Stellen stagnieren, schreibt die UBS in ihrem Bericht. Sie betont, dass der Arbeitskräfte vor allem in Branchen fehlen werden, in denen heute überwiegend Frauen arbeiten.

Das hat Folgen bei der Jobsuche: Frauen dürften schneller eine neue Stelle finden als Männer. Für die UBS ist daher klar, dass ein Umdenken bei den Männern notwendig ist. «Männer werden in Zukunft vermehrt in ‹Frauenberufen› Fuss fassen müssen», so die Grossbank.

Babyboomer hinterlassen Lücke

Grund für den Mangel an Arbeitskräften ist unter anderem die Pensionierung der Babyboomer mit Jahrgängen zwischen 1945 und 1964. Der Wegfall der Babyboomer aus dem Arbeitsmarkt hinterlässt grosse Lücken. Wie in der Vergangenheit könne der zusätzliche Bedarf an Arbeitskräften vor allem durch eine hohe Einwanderung gedeckt werden.

Allerdings würde die Schweiz in den nächsten zehn Jahren jährlich eine Netto-Zuwanderung von über 100 000 Personen benötigen, um das jährliche Beschäftigungswachstum von 1 Prozent auf dem Arbeitsmarkt decken zu können. Eine so hohe Zuwanderung dürfte aber wegen grossen politischen und gesellschaftlichen Widerstands unrealistisch sein. Daher dürfe die Einwanderung nicht die einzige Option zur Rekrutierung zusätzlicher Arbeitskräfte sein, folgert die UBS.

Grössere Beteiligung am Arbeitsmarkt

Die Grossbank sieht daher in der einer grösseren Beteiligung am Arbeitsmarkt eine Teillösung. «Zwar beteiligen sich bereits 80 Prozent der Frauen am Arbeitsmarkt, allerdings arbeiten 45 Prozent davon Teilzeit. Insbesondere Frauen mit nicht mehr schulpflichtigen Kindern böte sich die Möglichkeit ihre Arbeitspensen zu erhöhen und sich damit stärker am Arbeitsmarkt zu beteiligen.»

Um den immer grösseren Bedarf an Arbeitskräften zu decken, müsse man auch ältere Arbeitskräfte integrieren. Im Fokus sind hier die rentennahen Jahrgänge, die in der Bevölkerung stark vertreten sind. Dennoch stellt die UBS klar: «Eine fixe Erhöhung des Rentenalters trägt jedoch dem Strukturwandel der Wirtschaft nicht Rechnung.» Denn: In vielen Branchen seien künftig nicht mehr Arbeitskräfte nötig.

Flexible Ausgestaltung des Rentenalters

Die UBS-Ökonomen sprechen sich daher für eine flexible Ausgestaltung des Rentenalters aus. «Es müssen Anreize geschaffen werden, damit in Branchen mit Arbeitskräftemangel Arbeitnehmende bereit sind über das heute bestehende Rentenalter hinaus zu arbeiten.»





(dob)