Der Singles' Day geht schon heute los

Wie beim Black Friday dehnt sich auch die Schnäppchenjagd am kommenden Singles' Day auf den Rest der Woche aus. Erste Händler lancieren ihre Sonderangebote zum 11. November bereits drei Tage vorher. So hat etwa Media-Markt am Donnerstag um Mitternacht zum Pre-Singles' Day Rabatte auf zehn Artikel lanciert, wie die Schnäppchenplattform Blackfridaydeals.ch mitteilt.

Auf Media-Markt soll ab Mitternacht des 9. November Yallo folgen: Die Telecom-Firma werde 50 Prozent Rabatt auf unlimitierte Mobilabos ohne Mindestvertragslaufzeit bieten. Bei Apfelkiste werde es ebenfalls ab Freitag stark reduzierte Kopfhörer, Fitness-Armbänder und Ladekabel geben.

Kunden müssen spekulieren

Für Konsumenten sind die frühen Aktionen allerdings nicht unbedingt nur von Vorteil, wie Julian Zrotz von Blackfridaydeals.ch in einer Mitteilung sagt: «Um sich von den Mitbewerbern abzuheben, lancieren viele Händler ihre Angebote bereits rund um den Singles' Day. Damit wird es für die Kundinnen und Kunden schwieriger, ein gutes Schnäppchen zu machen.» Sie müssten spekulieren, ob sie bei einem Deal Mitte November bereits zuschlagen oder bis zum Black Friday abwarten wollen, ob ein noch besseres Angebot folgt.

Der Singles' Day startete im Jahr 1993 an der ostchinesischen Nanjing-Universität und schwappte bald auf andere Universitäten über. Sein Zweck war ursprünglich, den Single-Status der Studenten zu feiern. Es sollte eine Gegenbewegung in einer Gesellschaft sein, in der ansonsten viel Wert auf Beziehungen gelegt wird – quasi ein Anti-Valentinstag.

