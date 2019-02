Der neue Tesla wird in dieser Woche ausgeliefert

In Deutschland wurden sie bereits ausgeliefert, jetzt kommen die neuen Teslas auch in der Schweiz an. Ab dieser Woche erhalten die ersten Kunden das Model 3, wie die «Handelszeitung» schreibt.

Umfrage 59'400 Franken – würden Sie sich ein Tesla Model 3 kaufen? Ja, im Vergleich zur Konkurrenz ist das ein Top-Angebot.

Nein, ich glaube nicht an den Elektro-Mobilitäts-Hype

Ich warte, bis es günstige Occasionen gibt.

Um eine reibungslose Auslieferung zu garantieren, eröffnet Tesla zwei Delivery Hubs in der Schweiz. Diese stehen in Meyrin bei Genf und in Höri ZH. Beide Standorte sind somit in der Nähe eines Flughafens. In Höri hat Tesla eine Industriehalle in einem Gewerbegebiet gemietet.

Mit dem Eintreffen des lang erwarteten neuen Tesla-Modells will das Unternehmen auch die Ladestationen in der Schweiz ausbauen. In Pratteln werden die bestehenden vier Stationen auf 24 ausgebaut, wie ein Schweizer Tesla-Blog berichtet. Ob Tesla den Supercharger in Dietlikon ausbaut, ist noch unklar. Derzeit betreibt das Unternehmen an 17 Standorten Supercharger-Ladestationen.

(20 Minuten)