Ist das neue Menü schuld am Desperado-Aus?

Warum bleiben die Filialen von Desperado geschlossen?

Umfrage Hast du schon mal etwas gegessen im Desperado? Ja, und ich fand es gut.

Ja, aber es schmeckte mir nicht.

Nein.

Weiss nicht mehr.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Die Restaurant-Kette Desperado hat aufgrund der finanziellen Lage für alle Firmen und Restaurants in der Schweiz Konkurs angemeldet. Seit Dienstag bleiben deshalb 9 der 12 Filialen sowie die Sportsbar Westside geschlossen.

Wieso ist die Restaurant-Kette pleitegegangen?

Zum laufenden Konkursverfahren sagt das Management der Desperado-Gesellschaft nichts. Gastroexperte Peter Herzog vermutet aber, dass der Fehler beim Management und der Geschäftsleitung liegt: «Möglicherweise wurden in den oberen Etagen falsche Entscheidungen getroffen.» Fehlinvestitionen und hohe Mieten könnten zum finanziellen Ruin geführt haben. Seit 2018 ist die 25-jährige Carolina Koffler als CEO ad Interim der Restaurant-Kette tätig. In einem Interview mit NZZ Jobs sagte sie vor einigen Monaten noch, dass kompetente Unternehmensführung eine Kunst und kein Handwerk sei.

Ist das Menükonzept schlecht?

Burritos, Tequilla und Tacos gehören zum Desperado-Menü: Laut Branchenkennern alles Essen, das günstig hergestellt werden kann und Getränke mit guten Margen. Deshalb ist es für Gastroexperte Herzog unverständlich, wie die Restaurantkette an die Wand gefahren werden konnte. «Eigentlich entsprach das Desperado der heutigen Zeit: Es bot Unterhaltung, war günstig und unkompliziert.» Doch viele Kunden sowie 20 Minuten-Leser sagen, dass der Wechsel der Speisekarte ein Grund für die Schliessungen der Desperado-Filialen sei. «Wir haben die Speisekarte gewechselt, weil die Portionen zu gross waren und wir darum 30 Prozent Food Waste hatten. Das darf heutzutage nicht mehr sein», sagt Daniel Wiesner. Er ist COO der Fredy Wiesner Gastronomie AG, die die Filiale in Zürich betreibt.

Was hat die Desperado-Kette geboten?

Das Desperado wurde 2000 gegründet und setzt auf mexikanisches Essen. Auch finden immer wieder Events wie Tanzabende in den Filialen statt. An ihrem Geburtstag können Kunden zudem umsonst essen. Auch wird die Kette wegen ihres Essens und der guten Stimmung von der Seite Polterabendtipps.ch für Junggesellenabschiede empfohlen.

Wieso sind einzelne Filialen noch geöffnet?

An der Heinrichstrasse in Zürich sowie in Mosseedorf BE und Gerlafingen SO bleiben die Desperado-Restaurants weiter geöffnet. Denn bei diesen drei Filialen handelt es sich um Franchiseunternehmen. «Wir sind finanziell unabhängig und daher vom Konkurs nicht direkt betroffen», erklärt Daniel Wiesner.

Darum musste Desperado schiessen und so gehts weiter

Müssen die Franchiseunternehmen auch bald schliessen?

Die Franchiseunternehmen müssen sich an das Konzept der Muttergesellschaft Desperado halten. Weil es diese nun nicht mehr gibt, ist die Zukunft der drei Filialen noch unklar. «Wir klären gerade ab, ob wir das Restaurant in Zürich im gleichen Rahmen weiterführen können», sagt Daniel Wiesner. Fest stehe, selbst wenn die Filiale geschlossen werden müsse, passiere das nicht über Nacht. «Wir haben eine Kündigungsfrist von 3 Monaten.» Die Mitarbeiter würde Wiesner auch nicht entlassen. Alle Mitarbeiter könnten in einem anderen Restaurant der Fredy Wiesner Gastronomie AG weiterarbeiten.

Was passiert jetzt mit den Mitarbeitern?

Per E-Mail wurden die Mitarbeiter der betroffenen Filialen informiert, dass sie ab sofort keine Arbeit mehr haben. Auch wurde ihnen geraten, sich so schnell wie möglich beim zuständigen Arbeitsamt zu melden. In Luzern will die Gastro-Kette El Mosquito den entlassenen Desperado-Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sich zu bewerben.

Können Gutscheine noch eingelöst werden?

Die Desperado-Gutscheine, die in einem der Franchiseunternehmen in Mosseedorf und Gerlafingen gekauft wurden, können weiter benutzt werden. Gutscheine, die in einer anderen Desperado-Filiale gekauft wurden, können im Restaurant in Zürich umgetauscht werden. Denn die Fredy Wiesner Gastronomie AG, die diese Filiale betreibt, hat entschieden, die Gutscheine gegen einen eigenen Gutschein umzutauschen. «Diese Gutscheine können dann innerhalb von zwei Jahren in allen Restaurants der Fredy Wiesner Gastronomie AG eingelöst werden», erklärt Daniel Wiesner. Die Gutscheine können noch bis Ende Jahr in Zürich umgetauscht werden.