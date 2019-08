Detailhändler buhlen um die Gunst der Lehrlinge

Urs Casty ist Gründer der Job-Plattform Yousty.ch.Der Lehrlingsmarkt ist stark umkämpft. Derzeit sind 7500 Lehrstellen offen. Daher sind solche Goodies im Trend. Auch erwachsene Berufstätige werden mit solchen Anreizen angelockt. Diese Strategie weiten die Firmen zunehmend auf Lehrstellen aus.Vor allem im Detailhandel sowie bei Handwerksberufen wie Sanitär, Maurer oder Elektromonteur fehlen viele Lehrlinge. In diesen Branchen fragen sich die Betriebe, was man gegen diesen Zustand machen kann. Eine Lösung ist, Marketing zu betreiben. Eine andere ist das Anbieten von Goodies.Eigentlich ist es schön, dass Lehrlinge nun in den Genuss von Goodies kommen – solange die den Entscheid, welche Lehre man beginnen soll, nicht übersteuern. Goodies sind schön zu haben, sollten aber nicht matchentscheidend sein.Alles was nachhaltig ist und mit Lifestyle zu tun hat, kommt bei Jugendlichen gut an. Das sind etwa Goodies im Bereich Mobilität, Events, Sport oder auch Fashion. Auch ein gratis Handy-Abo ist beliebt. Sehr wichtig sind Ferien. Heute wollen Lernende eine klare Trennung von Arbeit und Freizeit.Wichtig ist, dass die Anforderungen passen und man eine Leidenschaft für den gewählten Beruf hat. Auch der Betrieb selber und dessen Kultur muss passen. Das wird oft unterschätzt. Eine gute Beziehung zum Lehrmeister führt zu besseren Noten und mehr Freude am Beruf.