Das kosten übergewichtige Menschen die Schweiz

Die Bevölkerung rund um den Erdball wird immer dicker. So sind in den meisten westlichen Ländern mittlerweile über die Hälfte der Menschen übergewichtig, fast jede vierte Person ist sogar fettleibig. Das zeigt eine aktuelle Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

Übergewichte und Fettleibige sind nicht nur gesundheitlichen Risiken ausgesetzt. Laut Studie haben diese Personen auch einen grossen Effekt auf die Wirtschaft. Das zeigt sich auch in der Schweiz: Menschen mit zu viel Gewicht belasten das hiesige Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den Jahren 2020 bis 2050 im Schnitt um 2,4 Prozent pro Jahr.

Lebenserwartung sinkt um drei Jahre

Unter dem Strich wird Übergewicht in den kommenden drei Jahrzehnten in den Industrie- und Schwellenländern mehr als 90 Millionen Menschen das Leben kosten. Es wird erwartet, dass auf Fettleibigkeit oder Übergewicht zurückzuführende Krankheiten die Lebenserwartung im Durchschnitt um fast drei Jahre reduzieren.

Bis 2050 wird es demnach rund 92 Millionen entsprechende vorzeitige Todesfälle geben, so die Studie. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung in 34 der 36 OECD-Staaten ist den Experten zufolge übergewichtig, fast jeder Vierte fettleibig.

Untere Einkommensgruppe mehr betroffen

Das bremst auch die Wirtschaft in den Ländern und beeinträchtigt den Wohlstand: Übergewicht schmälert der Studie nach das Bruttoinlandsprodukt in den Industriestaaten im Durchschnitt um 3,3 Prozent. In der Europäischen Union ist die Wahrscheinlichkeit bei Menschen in der unteren Einkommensgruppe, fettleibig zu sein, deutlich erhöht. Damit verfestige sich die Ungleichheit, so die Forscher.

Besonders für Kinder hat Übergewicht negative Folgen. Die OECD hat ermittelt, dass sich übergewichtige Kinder in der Schule schwerer tun und schlechtere Noten erhalten. Die Wahrscheinlichkeit, dass fettleibige Kinder gute Schulleistungen erzielen, sei um 13 Prozent geringer als bei anderen. Sie fehlten ausserdem länger als Kinder mit gesundem Körpergewicht in der Schule und würden häufiger von ihren Klassenkameraden gemobbt, so die Experten.

Hilfen gegen Übergewicht

Als Hilfen gegen das Übergewicht nennt die OECD eine Reihe von Möglichkeiten wie etwa Werbeverbote, Warnhinweise oder Siegel auf Lebensmitteln, Verbot bestimmter Fette, Kampagnen über Massenmedien oder Schulprogramme. Die OECD vereint die meisten hoch entwickelten Wirtschaftsnationen und Schwellenländer wie Mexiko oder die Türkei.

