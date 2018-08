Die 10 meistgesuchten Berufe der Schweiz

Ein Drittel der Schweizer Arbeitgeber hat Mühe, offene Stellen zu besetzen. Zur Liste der zehn meistgesuchten Berufe in der Schweiz gehören sowohl Reinigungspersonal als auch Juristen. Dies zeigt die am Dienstag veröffentlichte Umfrage zur Talentknappheit des Arbeitsvermittlers Manpower.

Umfrage RIchten Sie sich bei der Berufswahl danach, welche Berufe gesucht sind? Ja, dann habe ich viel bessere Chancen.

Ich mache, was mir gefällt.

Das ändert sich sowieso immer wieder.

Das ist für mich sowieso zu spät.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt.

Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für das Wirtschafts-Ressort aktivieren.

Facharbeitende – zum Beispiel Elektriker, Schweisser oder Mechaniker – führen zum achten Mal in Folge die Liste der meistgesuchten Berufe an. Sehen Sie die zehn meistgesuchten Berufe in der Bildstrecke oben.

Team- und Kommunikationsfähigkeit gesucht

Arbeitgeber beklagen bei ihrer Rekrutierung einen Mangel an Fachkenntnissen, aber auch an Soft Skills. Trotz der Digitalisierung seien menschliche Stärken wie die Fähigkeit zur Zusammenarbeit, Problemlösungskompetenzen und schriftliche und mündliche Kommunikation sehr gefragt – und zwar auf allen Stufen.

(ish)