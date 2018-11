In diesen Berufen finden Sie sofort einen neuen Job

Die Schweiz leidet unter Fachkräftemangel. Dies zeigt der Fachkräftemangel Index der Adecco-Gruppe Schweiz, der zusammen mit dem Stellenmarkt-Monitor der Universität Zürich erstellt wurde. Darauf sind die Berufe aufgeführt, in denen der Fachkräftemangel in der Schweiz besonders akut ist.

Zuoberst auf dieser Liste stehen Ingenieursberufe. An zweiter Stelle ist das Treuhandwesen zu finden, gefolgt von Technikern.

«Unternehmen haben aktuell bei diesen Berufen Mühe, genügend und gleichzeitig passendes Personal zu finden», erklärt Nicole Burth, CEO der Adecco Gruppe Schweiz. Der Fachkräftemangel-Index für die Berufe der Technik und Naturwissenschaften ist 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 9 Prozent, für die Berufe der Informatik um 8 Prozent gestiegen. Auch in den Berufen von Finanz und Treuhand ist der Fachkräftemangel gross, bleibt aber stabil.

Für die Gesundheitsberufe ist der Fachkräftemangel überdurchschnittlich hoch, wie schon in den vergangenen zwei Jahren. In anderen Berufen ist hingegen ein entgegengesetzter Trend zu beobachten: So gibt es im Gastgewerbe und in den persönlichen Dienstleistungen deutlich mehr Stellensuchende als ausgeschriebene Stellen. «Dies führt angesichts der vergleichsweise hohen Personalfluktuation in diesen Berufen zu hoher Konkurrenz zwischen den Fachkräften», sagt Helen Buchs vom Stellenmarkt-Monitor Schweiz der Universität Zürich.

(doz)