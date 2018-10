Zucken Sie zusammen, wenn Sie Buffalos sehen?

Gigi Hadid trägt sie. Influencerinnen tragen sie. Und jetzt auch die Schweizerinnen: die klobigen Sneakers von Buffalo mit der extra-dicken «Wolkensohle».

Umfrage Buffalos ... ... sind einfach nur grässlich!

... find ich trendy und edgy.

... gehören zurück in die 90er-Jahre.

... sind mir sowas von egal.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Ein 20-Minuten-Leser-Reporter hat am Freitagmorgen im Intercity nach Zürich ein Modell in Weiss entdeckt (siehe Bildstrecke). Auch der Schweizer Modeexperte Jeroen van Rooijen beobachtet vermehrt Buffalo-Sneakers an den Füssen der Schweizerinnen. Er zucke dann zwar jedes Mal etwas zusammen, sagt er zu 20 Minuten, meint aber auch: «Die junge Generation mag es edgy, daher verstehe ich den Reiz, den ein solch extremer Schuh ausübt.»

Bauchtäschli, Radlerhosen – und Buffalos

Der Buffalo war einer der Hype-Schuhe der 90er-Jahre. Während Raver und Techno-Fans sie liebten, waren sie bei anderen damals schon verpönt. Irgendwann versanken die Plateau-Sneakers in der Versenkung. Wer sich an sie erinnerte, sprach eher abschätzig über das auffällige Schuhwerk.

Doch jetzt trendet die 90er-Jahre-Mode wieder. Und neben Bauchtäschli, Scrunchies und Radlerhosen sind es jetzt eben auch die Buffalos, die wieder zurück sind.

Das Label hat offenbar die Gunst die Stunde genutzt und den Turnschuh-Klassiker neu aufgelegt. Das habe auch wirtschaftliche Gründe, sagt Modeexperte van Rooijen: «Für den Hersteller ist es oft billiger, eine alte Marke wiederzubeleben, als etwas Neues aufzubauen.»

(vb)