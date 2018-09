Die Durchschnittswohnung kostet 2178 Franken

Um 3,3 Prozent sind die Mieten im Tessin billiger geworden. Nirgends sonst in der Schweiz sind die Mieten im August so stark gesunken. Auch in der Region Zürich (-0,2 Prozent) und in der Zentralschweiz (-2,3 Prozent) verzeichnet der Swiss Real Estate Offer Index einen Rückgang.

Umfrage Wie viel Ihres Lohnes zahlen Sie für die Miete? Weniger als 10 Prozent.

11 bis 30 Prozent.

Über 30 Prozent.

Nichts.

Schweizweit kostet eine durchschnittliche Mietwohnung mit 100 Quadratmetern damit noch 2178 Franken im Monat – ein halbes Prozent weniger als noch im Juli. Leicht gestiegen sind die Mieten in der Genferseeregion (+0,2 Prozent), im Mittelland (+0,4 Prozent) und in der Nordwestschweiz (+0,3 Prozent).

Übers ganze Jahr gesehen, liegen die Mieten immer noch 0,5 Prozent höher als Anfang Jahr. Doch ImmoScout24, das den Index zusammen mit dem Immobilien-Beratungsunternehmen IAZI AG erhebt, rechnet bis Ende Jahr mit einer weiteren Senkung. «Die Zahl leer stehender Wohnungen dürfte im laufenden Jahr weiter steigen und damit Mietpreiskorrekturen nach sich ziehen», wird Director Martin Waeber in der Medienmitteilung zitiert.

Teurer wurden im August die Preise für Einfamilienhäuser. Nachdem sie über Monate konstant waren, schnellte der Preis um satte 1,9 Prozent nach oben. Der Quadratmeter kostete im Schnitt 6262 Franken – so viel wie noch nie in diesem Jahr.

Billiger wurden hingegen die Eigentumswohnungen: Ihr Preis sank im August um 0,9 Prozent auf 6957 Franken pro Quadratmeter, rund 210 Franken weniger als noch vor einem Jahr.

(hal)